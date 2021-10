Muke po popisu stanovništva: Dosta popisivača je odustalo, rezerve su iscrpljene: Popisivači iz Slavonije i Karlovca morali ići u Istru

Šefica Državnog zavoda za statistiku Lidija Brković kaže da covid nije opravdanje za kašnjenje s popisom, no da je pandemijska situacija u kojoj se odvijao na terenu prilično otegotna okolnost.

'Bilo je više situacija, da su popisivači bili pozitivni. Mi smo uveli prilikom terenskog popisivanja da popisivači moraju imati covid potvrdu, popisivačima je, iako su se pristali testirati, bilo naporno dva do tri puta tjedno se testirati. Znam da ih je dosta odustalo, rezerve smo u nekim županijama iscrpili. Pričekali smo da u nekim županijama završe popisivanje i ponudili smo popisivačima da nastave popisivanje u drugim županijama. Naročito su se odazvali Slavonci i popisivači iz Karlovca koji su sada Istarskoj županiji. Osigurali smo im smještaj, neće biti tamo do 15.11., popis je gotovo pri samom kraju, no nismo još popisali sve jedinice i popis ćemo nastaviti dok ne popišemo sve jedinice', rekla je Brković za RTL.