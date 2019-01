Mrsić poziva DORH da reagira na Pernarovo nadriliječništvo

Saborski zastupnik i predsjednik stranke Demokrati Mirando Mrsić ocijenio je u četvrtak kao Kazneni zakon jasno propisuje što je nadriliječništvo, a zdravstveni savjeti zastupnika Ivana Pernara pripadaju upravo u tu kategoriju, te je pozvao Državno odvjetništvo (DORH) da reagira

" DORH bi trebao po službenoj dužnosti reagirati na postupke saborskog zastupnika Ivana Pernaru . Njegovi istupi na društvenim mrežama ugrožavaju zdravlje građana i trebaju biti sankcionirani. Kao liječnik, hematolog i javna osoba oštro osuđujem postupke Ivana Pernara i zahtijevam od njegove stranke da se javno ogradi od njegovih istupa. U protivnom, to znači da se slažu sa nadriliječništvom Ivana Pernara", navodi Mrsić u priopćenju.

"Biste li mi povjerovali da se leukemija ili limfom liječi grljenjem stabala ili trčanjem tri kruga oko zgrade i to u lijevu stranu? Ne biste! Zašto onda vjerujete jednom populistu kojem je jedini cilj da se domogne medija, da se vitaminom C i jabučnim octom liječi ozbiljna bolest poput gripe ili da se depresija liječi šetnjom šumom. Kao što trčanjem ne možete izliječiti leukemiju, tako se ni Pernarovim savjetima ne može izliječiti gripa ili depresija", kaže Mrsić.

Pozvao je roditelje da ne slušaju Pernara.

"Pozivam sve koji su htjeli poslušati savjet zastupnika Pernara da u majčino mlijeko umiješaju vitamin C i time hrane svoje dijete da to ne čine jer mogu ozbiljno ugroziti život djeteta. Ne slušajte populiste i šarlatane, to vas može koštati života", poručio je Mrsić.