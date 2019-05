Mrsić raspalio po Vladi i Paviću: Lažu i zastrašuju građane, 45 milijardi kuna ne postoji!

Posljednji tjedan prije nego što odu na pauzu zbog europskih izbora, saborski zastupnici ponovno su započeli stankama

Mirando Mrsić iz Demokrata u stanci se osvrnuo na mirovinsku reformu. Kazao je kako ministar rada Marko Pavić plaši građane kampanjom da će, uspije li referendum, ostati bez 45 milijardi kuna.

'Radi se o čistoj laži. On ismijava ljude, i to na njihov račun, na račun iz proračuna. To je predizborna kampanja kojom se krše izborni zakoni. Krši se zakon o referendumu, krši se dobra praksa u Hrvatskoj', kazao je Mrsić.