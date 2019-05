Mrak Taritaš: Želimo otvorenu, naprednu Hrvatsku u isto takvoj Europi

Želimo otvorenu, naprednu Hrvatsku u isto takvoj Europi, poručila je u srijedu iz Rijeke Anka Mrak Taritaš, predsjednica Glasa i kandidatkinja na listi Amsterdamske koalicije za europske izbore, ističući kako njena koalicija želi biti i jest najžešća proeuropska opcija

HDZ je prozvala da ide iz afere u aferu. 'Tek kad se umjetno smiri afera oko ministrice Žalac, krene gospodin Marić i uvjerava nas u neke druge stvari, a sad nas gospodin Tolušić uvjerava da ne trebamo vjerovati svojim očima nego njegovim riječima', naglasila je. No, dodala je, premijer Andrej Plenković svoje ministre čuva te 'oni odlaze u trenutku kad premijer odluči da im je istekao rok trajanja'.

Ministri postaju uteg oko nogu premijera

Mrak Taritaš je istaknula kako bi u svakoj ozbiljnoj zemlji u ovakvim situacijama došlo do rekonstrukcije vlade, 'jer ministri postaju uteg oko nogu premijera'. No, naglasila je, ova Vlada je nastala kao 'ucjenjivačko-trgovačka koalicija', pa je sigurna da će premijer Plenković i dalje birati ministre.

Upitana kako tumači to da inicijativa '67 je previše' očito neće prikupiti dovoljno potpisa za referendum, odgovorila je kako se HDZ jako potrudio novcem građana snimiti spotove kojima plaši ljude da će, ako potpišu, njihova djeca izgubiti budućnost.

'Mi u Glasu mislimo da tko želi raditi do 67. godine može, ali da ima previše zanimanja gdje to ljudima nije moguće', rekla je i Vladi zamjerila da u svojoj mirovinskoj reformi nije ni dotakla pitanje povlaštenih mirovina ni činjenicu da je 1990-ih HDZ radno sposobne ljude od 40 do 45 godina umirovio zbog socijalnog mira.

Pozivam građane da se ne boje i potpišu za referendum

'Sad se sve to vraća nazad. Pozivam građane da ne boje i da potpišu', poručila je.

Anka Mrak Taritaš je dodala da je Crkva za neke referendume dopustila da se potpisi daju pred crkvama i u crkvenim prostorijama, ali je 'ovdje rekla NE'. 'Iskazan je jasan stav da ako Crkva i HDZ ne žele da građani potpisuju, onda se jako potrude da to tako i bude' zaključila je.