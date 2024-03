Možemo! sazvao hitnu konferenciju nakon intervjua europskih tužiteljica

'Ono što je glavna europska tužiteljica danas jasno poručila Andreju Plenkoviću jest da je bacanje dimnih bombi, odnosno napade na tužitelje, već viđala između ostalog i u Rumunjskoj, kad je bila glavna državna odvjetnica. Nazvala je to zamagljivanjem i skretanjem pozornosti s onoga što je ključno pitanje za sve građane, a to nije pitanje nadležnosti ovog ili onog tijela, nego je to pitanje je li došlo do krađe ili ne', poručila je saborska zastupnica Sandra Benčić.

'Danas je EPPO potvrdio da je nadležan za aferu s Geodetskim fakultetom. Plenkoviću bi bilo bolje da zaštiti one koji se bore protiv korupcije, a ne one koji se bave kriminalom. To kako Plenković komentira istrage i rad nadležnih tijela, pogotovo što se tiče korupcije, je neprimjereno', rekla je Benčić.