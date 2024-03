Grbin: 'HDZ-ova korupcijska hobotnica veže svoje krakove'

'Zato su ovi izbori važni jer se na njima odlučuje hoće li Hrvatska ostati demokracija ili će postati zemlja slična Srbiji, a znamo što to znači za sve nas', poručio je Grbin iz Šibenika.

'Vjerojatno ste čitali nastavak sage o radosti i lipoti. To više nije samo priča o Turudiću i Josipi Rimac. To je priča o sustavnoj korupciji u hrvatskom društvu. Danas smo čitali o tome kako su se s predsjednikom Visokog upravnog suda dogovarale odluke u pojedinim predmetima', izjavio je šef SDP-a.

Kada SDP dođe na vlast, radit će drugačije od onog što radi HDZ

Predsjednik šibenskog SDP-a Restović komentirao je najavu predsjednika Vlade i HDZ-a Andreja Plenkovića, jučer u Šibeniku kako će konačno izgraditi brzu cestu Knin – Drniš – Šibenik, riječima: 'Ako sam dobro izbrojao ovo je 234. put da netko iz HDZ-a obećava tu brzu cestu. Mogu samo reći, ako nas lažete, lažite nas nekim drugim stvarima', izjavio je Restović.

Podsjetio je na SDP-ov nacionalni plan da osiguraju besplatne vrtiće za svu djecu u Hrvatskoj. 'Kad SDP dođe na vlast, radit će drugačije od onog što radi HDZ. Što stavimo u program, to ćemo i ostvariti', rekao je šibenski SDP-ovac. Napominje da novac za besplatne vrtiće za sve mogu izdvojiti iz državnog proračuna i da će ova demografska mjera pozitivno utjecati na roditelje, konkretno žene.

'To je samo jedan dio našeg programa. No kako to izgleda u političkoj stvarnosti je da kad mi govorimo o tome da želimo za svu djecu osigurati besplatne vrtiće, od HDZ-a je odgovor 'Niste imali dovoljno hrvatskih zastava na skupu'. Kad govorimo o tome da možemo osigurati svim umirovljenicima dostojnu mirovinu od koje se može normalno živjeti, njihov odgovor je 'Vi ste rusofili'. Kad govorimo da sve plaće treba povećavati u svim sektorima, ne samo u javnom sektoru, njihov odgovor je 'Vi niste dovoljno Hrvati', poručio je Grbin.