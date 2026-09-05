BORBA ZA LIKU

Ultimatum Vladi s krcatog Trga: 'Imate 20 dana, nema predaje!'

M.Č./Hina

05.09.2026 u 14:30

Vjekoslav Bušić
Vjekoslav Bušić Izvor: Pixsell / Autor: Marko Seper
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Predstavnik GI Gospić je naš dom, organizatora subotnjeg prosvjeda „Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku“, Vjeko Bušić iznio je na prosvjedu konkretne zahtjeve hrvatskoj Vladi, među kojima i onaj da se odmah zabrani privremeni uvoz bilo kakvog otpada u Hrvatsku

„Pod hitno, odmah, ne od sutra, nego od danas zabraniti privremeni uvoz bilo kakvog otpada u Hrvatsku“, poručio je Bušić na kraju prosvjeda pred punim Trgom bana Josipa Jelačića i uz odobravanje okupljenih iz svih dijelova Hrvatske.

Prosvjed za Liku u Zagrebu
  • Prosvjed za Liku u Zagrebu
  • Prosvjed za Liku u Zagrebu
  • Prosvjed za Liku u Zagrebu
  • Prosvjed za Liku u Zagrebu
  • Prosvjed za Liku u Zagrebu
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Hrvati na nogama zbog Like: Pogledajte dirljive scene s Trga bana Jelačića Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban

Poručio je i da u roku od 20 dana javnosti mora biti predstavljen konkretan plan sanacije za Gospić, osobito za 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Tri mjeseca rok je u kojemu traži da zakopani otpad mora biti odvezen iz Gospića na siguran način.

Prosvjed za Liku u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban

Svim Gospićanima poručio je kako se neće zaboraviti Rakitovac, gradsko komunalno odlagalište. Rakitovac pod hitno mora biti uvršten u plan gospodarenja, mora biti uzorkovan i moramo znati što se tamo nalazi, naveo je.

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Bušić je za Gospić zatražio dugoročni i sveobuhvatan monitoring tla, vode i zraka, ispitivanje biljaka i životinja.

„Nema predaje, nećemo odustati“ poručio je i zahvalio svima koji su došli na prosvjed.

Prosvjed za Liku
  • Prosvjed za Liku
  • Prosvjed za Liku
  • Prosvjed za Liku
  • Prosvjed Lika3
  • Građanska inicijativa Blatuša, prosvjednici
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Najbolji transparenti s prosvjeda 'Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku' Izvor: tportal.hr / Autor: Ivor Kruljac

Naglasio je i kako nema kompromisa oko uvođenja instituta kolektivne zaštite u Zakon o zaštiti okoliša. Ako smo dio Europe, to moramo uvesti, kazao je.

Istaknuo je i da treba utvrditi sve crne točke diljem Hrvatske i napraviti plan sanacije s obvezujućim rokovima.

Bušić je rekao i kako se odgovornost ne može počiniti samo činjenjem, nego i nečinjenjem. „Ovdje postoji odgovornost za nečinjenje“, kazao je i pozvao da se pod hitno utvrdi institucionalna odgovornost svih koji su šutjeli i propustili nas zaštititi kod odlaganja otpada.

Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku
  • Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku
  • Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku
  • Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku
  • Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku
  • Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku
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Prosvjed za Liku u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Marko Seper

Prosvjed za Liku zaključen je skladbom „Tvoja zemlja“, Alfija Kabilja i Drage Britvića u izvedbi Vice Vukova i uz transparent „Izdaju vam Lika nikad neće oprostiti“ koji je na pozornici razvilo 15-ak predstavnika  GI Gospić je naš dom, koja je organizirala prosvjed.

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