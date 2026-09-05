Ultimatum Vladi s krcatog Trga: 'Imate 20 dana, nema predaje!'

Predstavnik GI Gospić je naš dom, organizatora subotnjeg prosvjeda „Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku“, Vjeko Bušić iznio je na prosvjedu konkretne zahtjeve hrvatskoj Vladi, među kojima i onaj da se odmah zabrani privremeni uvoz bilo kakvog otpada u Hrvatsku
„Pod hitno, odmah, ne od sutra, nego od danas zabraniti privremeni uvoz bilo kakvog otpada u Hrvatsku“, poručio je Bušić na kraju prosvjeda pred punim Trgom bana Josipa Jelačića i uz odobravanje okupljenih iz svih dijelova Hrvatske.
Poručio je i da u roku od 20 dana javnosti mora biti predstavljen konkretan plan sanacije za Gospić, osobito za 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Tri mjeseca rok je u kojemu traži da zakopani otpad mora biti odvezen iz Gospića na siguran način.
Svim Gospićanima poručio je kako se neće zaboraviti Rakitovac, gradsko komunalno odlagalište. Rakitovac pod hitno mora biti uvršten u plan gospodarenja, mora biti uzorkovan i moramo znati što se tamo nalazi, naveo je.
Bušić je za Gospić zatražio dugoročni i sveobuhvatan monitoring tla, vode i zraka, ispitivanje biljaka i životinja.
„Nema predaje, nećemo odustati“ poručio je i zahvalio svima koji su došli na prosvjed.
Naglasio je i kako nema kompromisa oko uvođenja instituta kolektivne zaštite u Zakon o zaštiti okoliša. Ako smo dio Europe, to moramo uvesti, kazao je.
Istaknuo je i da treba utvrditi sve crne točke diljem Hrvatske i napraviti plan sanacije s obvezujućim rokovima.
Bušić je rekao i kako se odgovornost ne može počiniti samo činjenjem, nego i nečinjenjem. „Ovdje postoji odgovornost za nečinjenje“, kazao je i pozvao da se pod hitno utvrdi institucionalna odgovornost svih koji su šutjeli i propustili nas zaštititi kod odlaganja otpada.
Prosvjed za Liku zaključen je skladbom „Tvoja zemlja“, Alfija Kabilja i Drage Britvića u izvedbi Vice Vukova i uz transparent „Izdaju vam Lika nikad neće oprostiti“ koji je na pozornici razvilo 15-ak predstavnika GI Gospić je naš dom, koja je organizirala prosvjed.