Ultimatum Vladi s krcatog Trga: 'Imate 20 dana, nema predaje!'

„Pod hitno, odmah, ne od sutra, nego od danas zabraniti privremeni uvoz bilo kakvog otpada u Hrvatsku“, poručio je Bušić na kraju prosvjeda pred punim Trgom bana Josipa Jelačića i uz odobravanje okupljenih iz svih dijelova Hrvatske.

Poručio je i da u roku od 20 dana javnosti mora biti predstavljen konkretan plan sanacije za Gospić , osobito za 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Tri mjeseca rok je u kojemu traži da zakopani otpad mora biti odvezen iz Gospića na siguran način.

Svim Gospićanima poručio je kako se neće zaboraviti Rakitovac, gradsko komunalno odlagalište. Rakitovac pod hitno mora biti uvršten u plan gospodarenja, mora biti uzorkovan i moramo znati što se tamo nalazi, naveo je.

„Nema predaje, nećemo odustati“ poručio je i zahvalio svima koji su došli na prosvjed.

Bušić je za Gospić zatražio dugoročni i sveobuhvatan monitoring tla, vode i zraka, ispitivanje biljaka i životinja.

Naglasio je i kako nema kompromisa oko uvođenja instituta kolektivne zaštite u Zakon o zaštiti okoliša. Ako smo dio Europe, to moramo uvesti, kazao je.

Istaknuo je i da treba utvrditi sve crne točke diljem Hrvatske i napraviti plan sanacije s obvezujućim rokovima.

Bušić je rekao i kako se odgovornost ne može počiniti samo činjenjem, nego i nečinjenjem. „Ovdje postoji odgovornost za nečinjenje“, kazao je i pozvao da se pod hitno utvrdi institucionalna odgovornost svih koji su šutjeli i propustili nas zaštititi kod odlaganja otpada.