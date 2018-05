Most predstavio ideje za promjene u javnoj upravi, energetici, pravosuđu, zdravstvu...

Most nezavisnih lista, održao je u subotu u Sisku devetu programsku konvenciju, pod nazivom "Pokret ostanka", s koje je poručeno da su reformske, zakonske i druge promjene nužne da bi Hrvatska postala poželjnijom za život

Saborski zastupnici i stručni suradnici Mosta govorili su o ukupno šest područja, koja po njihovom mišljenju, zaslužuju hitne promjene.

Petra Mandić predstavila je demografske i radne inicijative kojima bi se ljudima povratilo povjerenje u državu i usporio pad broja stanovnika. To je, uz ostalo, delimitiranje roditeljskih naknada za djecu do treće godine, uvođenje rada s pola radnog vremena do 10. godine djeteta, uvođenje dječjeg doplatka za djecu iz obitelji sa četvero i više djece neovisno o imovinskom cenzusu, promjene u strategiji predškolskog odgoja i obrazovanja, te financiranje prijevoza učenika i sufinanciranje udžbenika.