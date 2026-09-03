'Zašto si me istuka kad san ima 18 godina?' Susret nakon 15 godina pretvorio se u žestok obračun

Na njoj se vidi muškarac u crvenoj majici i kratkim sivim hlačama kako se svađa s vozačem crnog Audija, kojeg u jednom trenutku povišenim tonom pita: 'Zašto si me istuka kad san ima 18 godina? Zašto si me udrija u portunu?'

Sukob ubrzo postaje još žešći. Muškarac psuje, a zatim vozaču iz ruke uzima mobitel i udaljava se nekoliko metara od automobila. Tamo zauzima borbeni gard, podiže ruke i viče vozaču da mu priđe.

'Oš me ubosti, aj, aj dođi...', čuje se na snimci, nakon čega ga nastavlja provocirati i pozivati na fizički obračun. Vozač, barem prema onome što se vidi na snimci, nije izlazio iz automobila.

U nastavku muškarac objašnjava zašto je uzeo mobitel. 'Kad mi vratiš moje pare... dužan si mi mobitel i moje pare, zajeba si me na osobnu iskaznicu...', govori vozaču.

Potom se udaljava od automobila, dok vozač zatvara vrata i kreće unatrag. Audi ponovno dolazi do muškarca koji se već udaljavao, a on tada širi ruke i viče da dođe tko god želi te da je riječ o njegovu kvartu.