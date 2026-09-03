'Zašto si me istuka kad san ima 18 godina?' Susret nakon 15 godina pretvorio se u žestok obračun

Društvenim mrežama u srijedu se proširila snimka neobičnog i prilično žestokog sukoba u Splitu
Na njoj se vidi muškarac u crvenoj majici i kratkim sivim hlačama kako se svađa s vozačem crnog Audija, kojeg u jednom trenutku povišenim tonom pita: 'Zašto si me istuka kad san ima 18 godina? Zašto si me udrija u portunu?'
Sukob ubrzo postaje još žešći. Muškarac psuje, a zatim vozaču iz ruke uzima mobitel i udaljava se nekoliko metara od automobila. Tamo zauzima borbeni gard, podiže ruke i viče vozaču da mu priđe.
'Oš me ubosti, aj, aj dođi...', čuje se na snimci, nakon čega ga nastavlja provocirati i pozivati na fizički obračun. Vozač, barem prema onome što se vidi na snimci, nije izlazio iz automobila.
U nastavku muškarac objašnjava zašto je uzeo mobitel. 'Kad mi vratiš moje pare... dužan si mi mobitel i moje pare, zajeba si me na osobnu iskaznicu...', govori vozaču.
Potom se udaljava od automobila, dok vozač zatvara vrata i kreće unatrag. Audi ponovno dolazi do muškarca koji se već udaljavao, a on tada širi ruke i viče da dođe tko god želi te da je riječ o njegovu kvartu.
Sve prijavljeno policiji
Kako doznaje Slobodna Dalmacija, cijeli je događaj prijavljen splitskoj policiji, koja je poduzela mjere i radnje kako bi utvrdila okolnosti sukoba i odgovornost sudionika. Zasad je utvrđeno da muškarac u crvenoj majici ima 32 godine, dok je vozač Audija 33-godišnjak.
Prema informacijama iz videa i onoga što je Slobodna uspjela doznati, sukob vjerojatno potiče od prije otprilike 15 godina. Tada su obojica muškaraca bili tinejdžeri, a danas 33-godišnji muškarac navodno je pred društvom maltretirao tada 18-godišnjeg mladića, navodno zbog mobitela.
Čini se kako nakon toga godinama nisu imali nikakav kontakt, ali događaj, prema svemu sudeći, nije bio zaboravljen.
Kada je 32-godišnjak primijetio 33-godišnjaka kako traži mjesto za parkiranje u njegovom 'kvartu', krenuo je obračun.
Sukob zbog starog duga?
Prema navodima svjedoka, prenosi Slobodna Dalmacija, verbalnom sukobu prethodile su i prijetnje smrću. Muškarac u crvenoj majici navodno je 33-godišnjaku govorio da sada vidi 'koliki je' te da će mu pokazati što je sila.
Navodno mu je uzeo mobitel vrijedan oko dvije tisuće eura.
Policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti događaja, a ako se potvrde ovi navodi 32-godišnjak bi, osim zbog prijetnji, mogao kazneno odgovarati i zbog drske krađe ili razbojništva, ovisno o tome što će istraga utvrditi.