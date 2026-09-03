Belgijac na Visu uklonio ogradu pod naponom: Pazite kako se opravdavao

Vlasnik je kao netočne odbacio navode da je on izgradio kuću i betonski mol, tvrdeći da je tamo sve već bilo izgrađeno godinama prije nego što je kupio kuću.

" Ograda nije postavljena s namjerom privatizacije obale ili sprječavanja pristupa moru. Njezina svrha bila je zaštita posjeda od mnogobrojnih koza koje slobodno i bez kontrole lutaju tim područjem", naveo je u obrazloženju belgijski vlasnik, dodavši da su posjed i kuća u prethodnim slučajevima pretrpjeli štetu.

"Ipak, razumijemo da su položaj ograde i dio pod naponom izazvali razumljivu zabrinutost kod posjetitelja uvale", istaknuo je belgijski državljanin te izrazio žaljenje zbog nastale zabrinutosti.

Istaknuo je također da su odmah nakon konzultacija s nadležnim tijelima poduzeli korake za uklanjanje spornog dijela ograde, čime su, kaže, osigurali nesmetan pristup obali i usklađenost sa zahtjevima nadležnih tijela.

Službenici Lučke kapetanije Split u četvrtak su izvršili hitan inspekcijski nadzor pomorskog dobra na području uvale Vela Čavojnica na otoku Visu površine 120 kvadrata, odmah nakon saznanja o kršenju odredbi Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Osim što je vlasniku naloženo da mora odmah ukloniti žicu pod naponom, protiv njega je podnesena prekršajna prijava zbog zagrađivanja pomorskog dobra.