Europa strahuje od nestašice plina: Stiglo je pismo koje bi trebalo umiriti sve

Na sastanku je potvrđeno da je situacija na globalnim energetskim tržištima i dalje iznimna te da zahtijeva pomno praćenje, ali da se također značajno razlikuje od one iz 2021./2022. kada je popunjenost skladišta bila znatno ispod petogodišnjeg prosjeka.

“Danas je Europska unija bolje pripremljena zahvaljujući povećanoj diversifikaciji, većem kapacitetu za uvoz ukapljenog plina i smanjenoj potražnji za plinom”, kaže se u priopćenju.