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Europa strahuje od nestašice plina: Stiglo je pismo koje bi trebalo umiriti sve

M.Da./Hina

03.09.2026 u 19:38

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Jelavic
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Unatoč nižoj od uobičajene popunjenosti skladišta plina za ovo doba godine ne postoji neposredan rizik za sigurnost opskrbe plinom u Europskoj uniji, objavila je u četvrtak Europska komisija nakon sastanka Koordinacijske skupine za plin, koju čine predstavnici Komisije i država članica

Na sastanku je potvrđeno da je situacija na globalnim energetskim tržištima i dalje iznimna te da zahtijeva pomno praćenje, ali da se također značajno razlikuje od one iz 2021./2022. kada je popunjenost skladišta bila znatno ispod petogodišnjeg prosjeka.

“Danas je Europska unija bolje pripremljena zahvaljujući povećanoj diversifikaciji, većem kapacitetu za uvoz ukapljenog plina i smanjenoj potražnji za plinom”, kaže se u priopćenju.

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U posljednjem tjednu kolovoza skladišta plina u EU bila su popunjena oko 63 posto, znatno ispod prosjeka od 80 posto za kraj kolovoza.

“Na temelju povijesnih projekcija, EU je na putu da postigne odgovarajuću razinu spremnosti za zimu. U trenutačnim okolnostima Komisija ne vidi razlog za intervenciju. Plinski sustav EU-a dovoljno je otporan da se nosi s nižim razinama skladištenja za nadolazeću zimu”, navodi se u priopćenju

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