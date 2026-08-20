stihija na dinari

MORH se javio zbog požara na Dinari: Kanaderi su ponovno u akciji

M.Da.

20.08.2026 u 21:25

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Cropix / Autor: Jure Miskovic
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MORH je izvijestio kako dva kanadera gase požar koji je iz BiH prešao u Hrvatsku

Požar koji se preko Dinare iz BiH proširio u Hrvatskoj gori i dalje. U plamenu su trava, nisko raslinje i šuma na izrazito nepristupačnom terenu i velikoj nadmorskoj visini.

Najveći problem desecima vatrogasaca i pripadnika Oružanih snaga RH je nepristupačan teren, na kojem nema čak ni poljskih puteva.

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Zbog izrazito teške situacije i činjenice da požar gori već nekoliko dana, a opustošio je više od 1000 hektara, MORH je odlučio podići kanadere.

"U tijeku je angažiranje dva Canadaira CL-415 na požaru na Dinari u Šibensko-kninskoj županiji", naveo je MORH.

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