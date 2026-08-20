MORH se javio zbog požara na Dinari: Kanaderi su ponovno u akciji

Požar koji se preko Dinare iz BiH proširio u Hrvatskoj gori i dalje. U plamenu su trava, nisko raslinje i šuma na izrazito nepristupačnom terenu i velikoj nadmorskoj visini.

Najveći problem desecima vatrogasaca i pripadnika Oružanih snaga RH je nepristupačan teren, na kojem nema čak ni poljskih puteva.