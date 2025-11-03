MORH neće goniti mladiće iz BiH na služenje vojske u Hrvatskoj

Zamjenik ministra obrane BiH Slaven Galić je u ranije u ponedjeljak na društvenoj platformi X upozorio da bi mladići iz BiH, koji imaju i hrvatsko državljanstvo, mogli biti sankcionirani ako će morati služiti vojni rok u Hrvatskoj te je pozvao na hitno rješavanje tog pitanja.

Hrvatsko ministarstvo obrane je potom odbacilo mogućnost sankcija s hrvatske strane. "Kada je riječ o mladićima od 19 godina koji imaju prijavljeno prebivalište u Bosni i Hercegovini, a imaju dvojno državljanstvo, hrvatsko i državljanstvo BiH, Ministarstvo obrane te hrvatske državljane neće izlagati kaznenom progonu budući da zakoni u Bosni i Hercegovini zabranjuju služenje vojnog osposobljavanja u stranim oružanim snagama", priopćio je MORH u ponedjeljak.