MORH neće goniti mladiće iz BiH na služenje vojske u Hrvatskoj

M.Da./Hina

03.11.2025 u 20:07

Hrvatska vojska
Hrvatska vojska Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Ministarstvo obrane neće kazneno goniti hrvatske državljane od 19 godina s prebivalištem u Bosni i Hercegovini ako ne odsluže vojni rok u Hrvatskoj pošto zakoni u BiH to ne dopuštaju, priopćio je MORH u ponedjeljak

Zamjenik ministra obrane BiH Slaven Galić je u ranije u ponedjeljak na društvenoj platformi X upozorio da bi mladići iz BiH, koji imaju i hrvatsko državljanstvo, mogli biti sankcionirani ako će morati služiti vojni rok u Hrvatskoj te je pozvao na hitno rješavanje tog pitanja.

Hrvatsko ministarstvo obrane je potom odbacilo mogućnost sankcija s hrvatske strane. "Kada je riječ o mladićima od 19 godina koji imaju prijavljeno prebivalište u Bosni i Hercegovini, a imaju dvojno državljanstvo, hrvatsko i državljanstvo BiH, Ministarstvo obrane te hrvatske državljane neće izlagati kaznenom progonu budući da zakoni u Bosni i Hercegovini zabranjuju služenje vojnog osposobljavanja u stranim oružanim snagama", priopćio je MORH u ponedjeljak.

Reguliranje obveze

Galić je rekao da Zakon o obrani BiH zabranjuje državljanima te zemlje da sudjeluju u oružanim snagama drugih država.

MORH je pojasnio da prema ugovoru između dviju zemalja o dvojnom državljanstvu "dvojni državljanin vojnu obvezu ili drugu obveznu službu izvršava u onoj ugovornoj stranci u kojoj ima prebivalište".

Prema ministarstvu, dvojnim državljanima koji su izvršili obvezu služenja vojnog roka ili civilne službe u jednoj od dvije zemlje to će se izvršenje priznati i u drugoj.

Prema Zakonu o obrani Republike Hrvatske, svi državljani Hrvatske obvezni su služiti vojni rok, dok Zakon o obrani BiH zabranjuje angažiranje državljana BiH u vojnim snagama drugih država. Predviđena je čak i mogućnost oduzimanja državljanstva u slučaju nepoštivanja toga zakona. U Hrvatskoj bi služenje vojnog roka trebalo započeti početkom sljedeće godine.

