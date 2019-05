Mons. Puljić: Papina izjava uzburkala javnost; Markešić: Papa teži pomirenju

Predsjednik HBK Želimir Puljić kazao je da u nedavnoj papinoj izjavi o kanonizaciji kardinala Stepinca „nema ništa spornoga o traženja istine“ kao ni onoga "što bi dovelo u pitanje svetost i kanonizaciju“ Stepinca, ali je ocijenio da je papina izjava uzburkala javnost i izazvala vjernike"

Papa je rekao da mu je stalo do istine, i da zajedno s patrijarhom želi doći do istine. Do toga je zaista svima stalo. No, glede Stepinca i onoga što je Kongregacija već učinila i zaključila, nema ničega spornoga što bi, po mom sudu, dovelo u pitanje njegovu svetost i kanonizaciju“, kazao je nadbiskup Puljić.

No, kad je papa Franjo vidio da postoje dvojbe oko nekih povijesnih istina, da postoje povijesne rupe koje su nedefinirane, on je potražio pomoć od Srpske pravoslavne crkve i patrijarha Irineja do čijeg mišljenja drži, kaže Markešić.

Markešić naglašava da papa za te dvojbe nije doznao od katoličkih svećenika i biskupa, nego od SPC-a, te da je izjava pape Franje na tragu njegove težnje za zbližavanjem kršćana, što se može vidjeti po njegovu odnosu prema ruskoj, srpskoj, bugarskoj i makedonskoj crkvi.

Monsinjor Puljić ističe da "usprkos protivljenja i prigovora, mi smo sigurni i vidimo na terenu kako je glas o svetosti Stepinca tako prisutan među vjernicima, kao nijedan drugi svetac. U tom kontekstu, ovo čekanje ima i pozitivnu notu. Jer Bog i po krivim crtama i nedobronamjernih kritičara zna pisati svojim načinom“, kazao je Puljić.

Ni Markešić ne smatra da je izjava pape Franje znak da Stepinac neće biti kanoniziran, niti je zaustavljen rad na tome. Komisija će dalje raditi i tražiti zajedničke točke i to je hod ka pomirenju crkava, smatra.

Puljić: To je već politika

Ako slušamo izjave mitropolita Porfirija, ili episkopa Ćulibrka, možemo vidjeti da se polako spuštaju tenzije. Kad govori o Jasenovcu, Porfirije kaže da nije važan broj žrtava, nego kako doći do oprosta i pomirenja. Mislim da je sljedeća faza da se pronađu zajedničke točke na kojima KC i SPC mogu govoriti o proglašenju Stepinca svetim, kaže Markešić.

Nadbiskup Puljić odluku pape da se SPC konzultira u slučaju Stepinca naziva presedanom. „To je zaista presedan. Ja još nisam čuo da se neka Crkva uplitala i da je Papa uvažavao. Dakle, to je jedan presedan!“, kaže Puljić i ističe da su se tim presedanom iz SPC-a htjeli iskoristiti da blokiraju kanonizaciju. „Ali, to nije samo protiv Stepinca, to je dalje. To je već politika. I to mi se ne sviđa“, kazao je Puljić.

Markešić smatra da se SPC ne upliće, nego da je papa Franjo tražio njezino sudjelovanje. „On je mogao proglasiti Stepinca svetim bez obzira na SPC, ali je odgovoran i dosljedan u svom zagovaranju pomirenje“, kaže Markešić.

Predsjednik HBK podsjeća da su hrvatski biskupi uputili pismo patrijarhu Irineju želeći se osvrnuti na neke neprimjerene izjave sa strane Srpske pravoslavne Crkve i samog patrijarha Irineja.

HBK je 18. studenoga 2018. uputila patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Irineju pismo, čiji je sadržaj objavljen u veljači ove godine, a u kojem kažu kako svojim istupima budi nepovjerenje prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i samim srpskim građanima u Hrvatskoj, te da produbljuje ratne rane i potiče mržnju.

Nama je stalo do ekumenizma. I mi se trudimo s pravoslavcima njegovati dobre odnose. Ali, nije nam drago kad se Stepinca stavlja u neko podneblje politike. Stepinac je činio u ono vrijeme što je mogao. Stepinac je bio takav kritičar NDH, da možda ni Srbi nisu bili tako kritični prema poglavniku. I Stepinac je jadnik patio zbog toga“ kazao je Puljić i dodao da se patrijarh Irinej pozivao na knjigu ‘Magnum crimen’ Viktora Novaka, koja je, po Puljiću, pamflet protiv Katoličke crkve.

Markešić: Crkva u Hrvatskoj treba prihvatiti put pomirenja pape Franje

Markešić, međutim, smatra da pismo hrvatskih biskupa SPC-u nipošto ne ide u prilog papinom zbližavanju s pravoslavnom braćom, jer njime „otežavaju proces pomirenja“. On želi biti kršćanin izvan okvira jedne crkve i smatra patrijarha velikim i svetim čovjekom, podsjeća Markešić.

Markešić drži da Stepinac može imati posebnu ulogu u povezivanju crkava, ali da treba priznati ako je kod njega, kao čovjeka koji kao i svaki drugi može pogriješiti, bilo „nešto što treba priznati“.

Markešić poručuje da treba prihvatiti put pomirenja pape Franje i da se „neki koji čekaju dan kad će doći novi papa ne raduju previše“, jer smatra da se vatikanska politika ne bi mnogo mijenjala dolaskom novog pape.

Treba znati da on ima jaku podršku u crkvi u svijetu, i da je bio protukandidat Benediktu XVI., koji je izabran kad se papa Franjo povukao.

Ono što Crkva u Austriji govori o Bleiburgu, to je ono što papa Franjo zastupa, kaže Markešić i dodaje da Katolička crkva podržava veličanstvenu proslava Dana pobjeda u Parizu, ali da u Zagrebu nisu zvonila zvona za Dan pobjede.