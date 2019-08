Mladi u Hrvatskoj na sto muka: Kako uz ovakve cijene mogu do prve nekretnine?!

Ministarstvo graditeljstva i Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) najavili su novi, treći u nizu natječaj za subvencionirane stambene kredite za mlađe od 45 godina. No, iako ministar Predrag Štromar tu mjeru reklamira kao povoljniji način za osiguravanje krova nad glavom, agenti za nekretnine tvrde da su subvencionirani krediti bili okidač za porast cijena stanova

"Okidač od prošle godine su subvencije od strane države koje su utjecale na to da je u kratkom vremenu bilo potrebno reagirati, kupiti stan da se iskoriste poticaji i to je bilo ono što je dovelo do naglog rasta cijena", ističe Borislav Vujović , direktor agencije za promet nekretninama.

Vizek je jedna od autorica studije Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske od 2012. do 2017. u kojoj je evidentiran umjeren rast cijena stanova. Brojke kažu da se 2012. za metar četvorni plaćalo se prosječno 1063 eura. Do 2016. cijena je porasla za gotovo 400 eura. Taj trend je nastavljen 2017. i 18., a trenutna prosječna ostvarena cijena prodaje stanova na razini države je 1620 eura po metru četvornom.

No, pregled oglasnika sugerira da su u odabranim regijama cijene višestruko veće. U Zagrebu prosječna cijena kvadrata kreće se oko 2000 eura, a na atraktivnim lokacijama traži se i do 6000 eura. No, to je još i povoljno prema splitskom rekorderu. Za 160 metara četvornih luksuznog stana s ovim pogledom traži se 1 200 000 eura, ili astronomskih 7,5 tisuća eura po kvadratu. Prosjek je ipak nešto umjereniji.

"U prosječnim kvartovima, još dok je u gradnji od 2 400 do 2 600. A čim se zgrada izgradi cijena odmah ide više. Ona je od 2 800 pa čak do 3000 eura", naglašava Jasminka Biliškov, dopredsjednica Udruženja poslovanja nekretninama HGK.

Za kvadrat stana u Splitu treba vam gotovo 2900 eura - za stan u Zagrebu 2100. U Dubrovniku je prema nekim analizama prosječna cijena još i veća.