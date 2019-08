Štromar o stambenim kreditima: Žurbe nema, natječaj će biti otvoren minimum tri tjedna i svi koji se namjeravaju prijaviti stignu to učinit

Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar u utorak je najavio da će sutra biti objavljen javni poziv za subvencioniranje stambenih kredita na koji će se zahtjevi moći predavati od 10. rujna, a iduće će godine biti objavljena dva natječaja - u ožujku i u rujnu

Objašnjava također kako su dobivali upite mladih ljude koji primjerice ne mogu ishoditi građevinsku dozvolu do kraja devetog mjeseca, a i neki novi stanovi će biti završeni tek krajem godine, pa je problem s dobivanjem uporabne dozvole na vrijeme.

Ministar je najavio da kreće i novi, treći natječaj za subvencioniranje stambenih kredita - sutra će u "Narodnim novinama" i dnevnim listovima biti objavljen javni poziv, a zainteresirani će Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) zahtjeve moći početi predavati od 10. rujna.

Mladi sada imaju mjesec dana za odabir kreditne institucije, pronalazak nekretnine, kao i za ishođenje građevinske dozvole u slučaju da žele graditi kuću.

"Žurbe nema, natječaj će biti otvoren minimum tri tjedna i svi koji se namjeravaju prijaviti stignu to učiniti", poručuje Štromar, podsjećajući da oni koji će se prijaviti moraju imati svu potrebnu dokumentaciju, pri čemu je za stan najbitnija uporabna dozvola, a građevinska dozvola za kupnju ili izgradnju kuće.

Ministar je istaknuo i kako će ove godine građani subvencionirane kredite moći dobiti po najnižoj kamatnoj stopi do sada.

Naime, APN je prošli tjedan potpisao ugovore o davanju subvencioniranih stambenih kredita s 12 banaka, pri čemu se efektivne kamatne stope koje su banke ponudile kreću od 2,19 do 3,75 posto.

Do kraja iduće godine više od 20 tisuća mladih obitelji će riješiti stambeno pitanje

Štromar kaže da postoji velik broj upita, a očekuje da će ove godine biti više zahtjeva no lani, kada je u odnosu na 2017. broj zahtjeva porastao za 29 posto.

U dosadašnje dvije godine primjene zakona o subvencioniranju stambenih kredita ukupno je odobreno 5.300 zahtjeva za subvencije, a kada se tome pribroje i stanovi izgrađeni modelom poticane stanogradnje (POS) dolazi se do brojke od oko 13.500 obitelji koji su riješili svoje stambeno pitanje.

Štromar očekuje da će do kraja iduće godine ta brojka premašiti 20 tisuća.

Za rujan je najavio i natječaj za program POS plus, putem kojeg se može dobiti zajam javnih sredstava i povoljniji bankovni krediti. Pritom kamatna stopa na zajam javnih sredstava iznosi dva posto, a ministar kaže kako će to biti povoljniji model od dosadašnjeg te će više detalja biti poznato u rujnu.

Štromar je podsjetio da je izmjenama zakona putem POS programa omogućena kupovina svih stanova na tržištu, a ne samo onih u novogradnji.

Poručuje kako se tim modelom žele izaći u susret i onima koji su stariji od 45 godina, kako bi i oni mogli na povoljniji način riješiti stambeno pitanje.

Kada je pak riječ o onim najmlađima, od 18 do 30 godina, Štromar kaže da su svjesni da je njima potreban najam stanova po povoljnijim uvjetima, pa stanovi koji se ne prodaju putem POS-a mogu ići u najam.

Radi se i na novom programu, u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, za izgradnju stanova za najam. Time će se omogućiti da se nakon nekoliko godina plaćanja najma u tim stanovima on i otkupi, dok bi se za iznos dotad plaćenog najma umanjila cijena stana.

Uvjeti za subvencioniranje stambenih kredita

Zahtjev za subvencioniranje stambenog kredita moći će podnijeti svi mlađi od 45 godina koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću. Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće, i to do najviše 1.500 eura po metru kvadratnom odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina. Visina subvencije ovisit će o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi, te će se kretati od 30 do 51 posto iznosa rate kredita.

Subvencioniranjem stambenih kredita mladima se subvencionira plaćanje dijela stambenog kredita prvih pet godina otplate.

Također, za svako rođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita, subvencija države produžuje za dodatne dvije godine. Izmjenama zakona iz lipnja ove godine, omogućava se produženje subvencija za dodatnu godinu po svakom djetetu i za obitelji koje već imaju djecu. To konkretno znači da će za obitelj koja već ima dvoje djece subvencija umjesto pet trajati sedam godina.