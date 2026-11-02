Mislio je da ulaže na burzi, a onda mu je s računa nestalo 16.800 eura

Bez više od 16.000 eura ostao je muškarac sa šireg splitskog područja koji je bio uvjeren da ulaže na burzi zbog čega sada policija traži osobu koja ga je prevarila, doznaje se u splitskoj policiji
Policija je izvijestila da je zaprimila prijavu muškarca koji je prevaren prilikom navodnog ulaganja na burzi.
Na internetu je pronašao oglas za investiranje putem burze te je, zainteresiran za ulaganje, unio svoje osobne podatke.
"Nakon toga kontaktirale su ga nepoznate muške osobe koje su ga navele da na svoj mobilni uređaj instalira dvije ponuđene aplikacije i uplati početni iznos od 245 eura za trgovanje.
Kada je to napravio tijekom listopada je s njegovog bankovnog računa izvršeno više transakcija zbog čega je ostao bez 16.800 eura. Kriminalističko istraživanje je u tijeku", kazali su u splitskoj policiji.
Iz policije poručuju da su investicijske prijevare lažne ili obmanjujuće ponude u kojima prevaranti nagovaraju na ulaganje u dionice, kriptovalute i plemenite metale uz nerealna obećanja brze, goleme i "sigurne" zarade.
"Ne ustupajte nepoznatim osobama pristup svojim mobilnim uređajima, ne instalirajte aplikacije prema njihovim uputama i ne dijelite podatke za pristup internetskom ili mobilnom bankarstvu. Prije bilo kakvog ulaganja provjerite vjerodostojnost investicijske platforme i ovlaštenje društva koje nudi usluge ulaganja", savjetuju iz policije.