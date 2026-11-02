Mislio je da ulaže na burzi, a onda mu je s računa nestalo 16.800 eura

Policija je izvijestila da je zaprimila prijavu muškarca koji je prevaren prilikom navodnog ulaganja na burzi.

Na internetu ​je pronašao oglas za investiranje putem burze te je, zainteresiran za ulaganje, unio svoje osobne podatke.

​"Nakon toga kontaktirale su ga nepoznate muške osobe koje su ga navele da na svoj mobilni uređaj instalira dvije ponuđene aplikacije i uplati početni iznos od 245 eura za trgovanje. ​