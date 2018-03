Mislili ste da je konačno stiglo proljeće? Pogledajte što nas čeka već za vikend

Do vikenda u unutrašnjosti promjenljivo oblačno i iznadprosječno toplo, povremeno s kišom, a onda se vraća zima

Najviša dnevna temperatura zraka od 11 do 16 stupnjeva Celzijevih, u gorju malo niža.

Vjetar slab do umjeren većinom jugozapadni i zapadni, a na Jadranu i jugo.

PREKO EKSTREMA DO PROSJEKA

U srijedu će biti oblačno uz kišu te malo svježije. Sredinom dana sa zapada djelomično kidanje naoblake, pa će poslijepodne kiše biti uglavnom u Slavoniji i Dalmaciji.

Vjetar na kopnu većinom slab, poslijepodne mjestimice umjeren južni i jugoistočni. Na Jadranu će umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar poslijepodne oslabjeti.

Najniža jutarnja temperatura bit će od 2 do 6, na Jadranu od 6 do 10, a najviša dnevna većinom od 10 do 15 stupnjeva Celzijevih.