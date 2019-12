Miroslav Škoro: Prvi referendum bit će da skinemo Andreja Plenkovića s vlasti

Kandidat za predsjednika Miroslav Škoro u intervjuu za Dnevnik.hr otkrio je je li u utrku ušao da bi postao predsjednik ili da bi srušio premijera Andreja Plenkovića

Na pitanje hoće li, ako ne pobijedi na izborima, to biti (još jedan) njegov politički kraj ili mu je u planu priprema za parlamentarne izbore, a i one u HDZ-u, Škoro kaže da je fokusiran na predsjedničke izbore. 'Uvjeren sam da će se 22. prosinca dogoditi nulti referendum u nizu referenduma s ciljem da se vlast vrati narodu, a prvi referendum bit će to da skinemo s vlasti Andreja Plenkovića', objasnio je svoje planove.

'Plenković kaže da je glas za Miroslava Škoru glas za Zorana Milanovića, a on se održava na vlasti s ljudima Zorana Milanovića. Da ga ne podupiru, ne bi bilo ni njega u toj Vladi', rekao je Škoro.

Vjeruje da će već u prvom krugu maknuti tu opciju i mogućnost da Plenković vedri i oblači. Kaže da Plenković personificira način vladavine u kojem je sve podređeno njemu i trgovačkim partnerima. 'Oni odlučuju o svemu; o ministrima, sucima, kako će se glasati, pa o čistačicama na naplatnim kućicama u Čepinu i Šestanovcu', objasnio je Škoro što najviše zamjera premijeru.