Bivši predsjednik o Škori i Grabar Kitarović: On je za nju televizor u boji

Prije pet godina Kolinda Grabar-Kitarović se protiv Ive Josipovića borila za Pantovčak i pobijedila za samo 32.000 glasova. Danas je Grabar-Kitarović ta koja brani poziciju, a njen prethodnik smatra kako joj neće biti lako

Jedan od onih koji napadaju predsjednicu Grabar-Kitarović je i Mislav Kolakušić. Bivši predsjednik za njega kaže da je zaigrao na kartu populizma. 'On je sofisticiraniji Pernar. Ono o čemu govoru niti je izvedivo niti moguće, no često neukim ljudima dobro zvuči'.

Uspoređujući Grabar-Kitarović prije pet godina i danas, Josip kaže da se pogubila: 'Sve što radi je sramoćenje nje same i države. Jeste li ikad vidjeli predsjednika da, u onakvom stanju kao ona u Kninu, nastupa na jednoj od najvažnijih državnih proslava. Šalje poruke kakve šalje, da se vezuje za osuđene ratne zločine... Nije bitno kako pjeva, kontekst je bitan, onaj u kojemu ona sramoti državu'.

'Ja sam tada izašao sa sveobuhvatnim programom suštinskih reformi dok je ona tvrdila da ćemo biti najbogatija zemlja na svijetu. Ona i danas priča i maše nekom knjižicom kao programom, znači nema neki šustinski program. Nisam tada imao ni podršku svoje stranke za te promejene, ni medije to nije previše zanimalon bio sam im dosadan, a ona je zabavljala', rekao je u RTL Direktu Ivo Josipović .

'Mislim da gospodin predsjednik Sabora konfabulira. Ne razlikuje dvije stvari - političku podršku i ocjenu kakav je tko kandidat. Ponavljam, on je ozbiljan kandidat, intelektualac, talentirani glazbenik, ali sasvim sigurno nisam navijač gospodina Škore u kampanji. Moja stranka ima svog kandidata i ja ga podržavam. Trik koji Jandroković je podmetanje u stilu Bujanca, želi u ovom raskolu koji postoji u HDZ-u difamirati Škoru tako da kaže da je kompanjon s Mesićem i sa mnom. To nema nikakve veze, to je jedan mali primitivan trik. Kažem, nisam na toj strani, ali u usporedbi dva kandidata desnice, Škoro je za Grabar-Kitarović televizor u boji', rekao je Josipović.

Za svog kandidata Zorana Milanovića kaže da je je jaka ličnost i da je, ako uđe u drugi krug, više-manje svejedno s kim će se boriti.