Jandroković: Škoro se lažno predstavlja, on nije kandidat HDZ-a, intrigantno da ga podržavaju dva bivša lijeva predsjednika

Nema sumnje da je vodstvo HDZ-a vrlo ozbiljno shvatilo Miroslava Škoru i njegovu “diverziju” - otvoreni poziv biračima HDZ-a da glasaju za njega, a ne za Andreja Plenkovića “izdajicu stranke i Tuđmana” i “njegovu kandidatkinju” Kolindu Grabar-Kitarović. U razgovoru za Jutarnji list, glavni tajnik HDZ-a uporno inzistira da je Škoro prevarant: 'On se lažno predstavlja, on nije kandidat HDZ-a niti je Tuđmanov nasljednik'.

'Svaki glas članica i članova HDZ-a mora dobiti Kolinda Grabar-Kitarović, koja je kandidatkinja HDZ-a. Glas za Škoru je slabljenje potencijala glasača od centra nadesno. I utoliko će svaki takav glas koji ne bude dan Kolindi Grabar-Kitarović pomoći najjačem lijevom kandidatu. A to je Zoran Milanović. Prisjetimo se da je sličnim scenarijem Ivo Josipović uspio dospjeti na Pantovčak', kazao je Jandroković za Jutarnji list.

'Još jednom ponavljam: kandidatkinja HDZ-a je Kolinda Grabar-Kitarović, a kandidat Miroslav Škoro se lažno predstavlja. On nije kandidat HDZ-a niti je on “nasljednik” Franje Tuđmana. On je kandidat Bulja, Grmoje, Zekanovića, Mosta i onih političkih snaga koje su unazad nekoliko godina već jednom pokušavale ući u prostor HDZ-a i pridobiti dio HDZ-ovih birača. Posebno je intrigantno što kandidata Škoru hvale i podržavaju dva bivša predsjednika RH, Stjepan Mesić i Ivo Josipović, koji su pokazali da pripadaju radikalno lijevim, postkomunističkim krugovima', poručuje Jandroković.

Škoru, dodaje, očito podržavaju radikalna desnica i rigidna ljevica. 'Zamislite taj bend u kojem skupa sviraju Josipović, Mesić, Bujanec i Hasanbegović, a pjeva Škoro. Dakle, važno je da birači od centra nadesno fokusiraju svoje glasove na Grabar-Kitarović kako bi u prvom krugu ostvarili vidljivu prednost u odnosu na kandidata ljevice, Milanovića', smatra Jandroković.