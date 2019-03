Ministrica Murganić: Majka nema kompetencija da preuzme brigu za dijete

Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić, govoreći o slučaju oca s Paga koji je s balkona bacio svoju djecu i uočenim propustima u radu zadarskog Centra za socijalnu skrb, navela je da se radi o teškom propustu u organizaciji rada u nadležnosti ravnateljice, te očekuje da će Upravno vijeće te institucije preispitati njezinu odgovornost

'Već samo to je bilo suspektno i upozorenje da treba vršiti gotovo svakodnevnu kontrolu uvjeta života, omogućavanja dobrog i pravilnog razvoja i rasta četvero male djece, koja su i boležljiva i imaju određene teškoće u razvoju. Svakako da se je tu iz mnogo čega vidjelo da Centar za socijalnu skrb nije redovno pratio taj rast i razvoj, odnosno uvjete života u obitelji i da nije davao na vrijeme preporuke da se pomogne obitelj, odnosno da se u prvom redu pomogne djeci', kazala je Murganić za RTL Danas .

Svima je jasno, ustvrdila je ministrica, da se u toj obitelji predugo vodio nadzor nad izvršenjem roditeljske skrbi s obzirom na starije dijete, gdje su bili jako loši rezultati jer je to dijete moralo napustiti obitelj.

'Majka uglavnom ne zna zašto se to dogodilo. Nije previše niti kritična prema toj situaciji. Po njezinom, dosad je bilo sve u redu. Ne mogu reći, majka sigurno ima topli odnos s djecom kao i svaka majka, ali ona nema kompetencije da, pogotovo sada u ovako teškoj i traumatiziranoj, situaciji preuzme njegu i brigu o djetetu. A o tome, hoće li ona i dalje imati skrb i roditeljsko pravo nad svojom djecom, o tome ne odlučuje centar, nego daje procjene, a zajedno sa svim drugim stručnjacima će odlučiti sud', rekla je Murganić.

Osjeća li odgovornost, s obzirom na sve slučajeve koji su se zaredali proteklih mjeseci?

'Izuzetno se osjećam odgovornom. Sve što radim, i kako sam postupila u ovom slučaju, mislim da se zaista ponašam odgovorno. I u vremenu od kada sam preuzela Ministarstvo činim sve da se Ministarstvo osnaži'.

Po pitanju političke odgovornosti, odgovorila je da to svi redom traže, ne samo prema njoj, nego i prema drugim ministrima. 'To je dio politike. Ova velika kritičnost od svih koji su govorili o političkoj odgovornosti, nisu bili toliko kritični kada su oni sudjelovali u dužnostima i to baš u ovom Ministarstvu'.