Krvavi detalji paške tragedije frcaju sa svih strana. Želite li baš sve znati? Sutkinja za mladež pita: Što da su to vaša djeca?

Koliko je informacija dovoljno da glad za informacijama bude zadovoljena, a da se djecu koja su pretrpjela ogromnu traumu dodatno ne traumatizira? Pitanje je to na koje je teško dati odgovor, no Lana Peto Kujundžić, predsjednica Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca te stručnjaka za djecu i mladež, kaže: Samo se zapitajte što biste učinili da su u pitanju vaša djeca

Ne bi trebalo, smatra, objaviti ni identitet roditelja. Smatra da je izuzetno važno na koji način mediji tretiraju ovakve slučajeve, a smeta ju i činjenica da od počinitelja često stvorimo medijsku zvijezdu. 'Šaljemo poruku žrtvama da nisu one važne, nego počinitelji', dodaje.

Podsjeća kako su djeca stigmatizirana i onda kada nisu neposredne žrtve. Primjer je još jedna epizoda iz crne kronike koja nas je 'proslavila u svijetu' – ubojstvo Jasmine Dominić.

Njezina sestra, koja je osumnjičena za zločin, bila na svim naslovnicama, a pritom malo koga brine kako to utječe na njezinu maloljetnu djecu. 'Obilježavanje roditelja kao kriminalca ili osobe koja je počinila teško kazneno djelo obilježavanje je i te djece i to je strašno.

Postavlja se pitanje poštujmo li dostojanstvo djece', dodaje Peto Kujundžić. Priznaje da je tanka granica između informiranja i senzacionalizma, no kako si svatko treba postaviti jednostavno pitanje: 'Što bi bilo da je to moje dijete? Ako je odgovor da ne bi to objavili da je u pitanju moje dijete, onda je sve jasno', zaključuje.