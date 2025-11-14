Ministarstvo zdravstva kreće u reformu hitne medicine: 'Osnovali smo radnu skupinu'

"Ministarstvo zdravstva osnovalo je Radnu skupinu koja okuplja sve relevantne dionike s ciljem izrade najboljeg modela organizacije djelatnosti hitne medicine", poručili su iz MIZ-a nakon što je Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL), uz podršku dvanaest zdravstvenih organizacija, danas predstavila svoj nacrt Reforme hitne medicine .

HUBOL-ov nacrt uz ostalo predviđa skraćivanje radnog tjedna zaposlenika s 40 na 32 sata, povećanje koeficijenata, beneficirani radni staž, stalnu edukaciju i otvaranje novih mogućnosti subspecijalizacija. Iz Ministarstva podsjećaju da je posljednja reforma hitne medicine provedena 2012. godine te smatraju da je sada idealan trenutak za sveobuhvatnu reorganizaciju puta pacijenta.

Naglašavaju da će se kroz izmjene Pravilnika o pružanju djelatnosti hitne medicine unaprijediti uvjete rada zdravstvenih djelatnika te podići kvaliteta pružanja hitne medicinske skrbi u cijeloj zemlji. "Ministarstvo cijeni interes i doprinos strukovnih udruga, organizacija i stručnih društava, stoga će njihovi prijedlozi biti razmotreni u okviru Radne skupine", dodali su.

Otvoreni su, kažu, za sve inicijative i prijedloge koji mogu pridonijeti atraktivnosti, učinkovitosti i održivosti djelatnosti hitne medicine, a Radna skupina već radi na njihovoj razradi. Iz MIZ-a ističu kako je od iznimne važnosti da sustav hitne medicinske službe bude organiziran tako da osigurava jednake uvjete i visoke standarde u svim dijelovima Hrvatske.

"Naša je trajna odgovornost osigurati sve potrebne resurse za učinkovito, dostupno i kvalitetno pružanje hitne medicinske pomoći", poručili su.