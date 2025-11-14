POBOLJŠANJE UVJETA

Ministarstvo zdravstva kreće u reformu hitne medicine: 'Osnovali smo radnu skupinu'

I.H./Hina

14.11.2025 u 14:18

Hitna pomoć, ilustracija
Hitna pomoć, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Bionic
Reading

Ministarstvo zdravstva poručilo je u petak da će kroz izmjene Pravilnika unaprijediti uvjete rada djelatnika te podići kvalitetu pružanja hitne medicinske skrbi u cijeloj zemlji reagirajući na zahtjeve zdravstvenih udruga za reformom hitne medicine

"Ministarstvo zdravstva osnovalo je Radnu skupinu koja okuplja sve relevantne dionike s ciljem izrade najboljeg modela organizacije djelatnosti hitne medicine", poručili su iz MIZ-a nakon što je Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL), uz podršku dvanaest zdravstvenih organizacija, danas predstavila svoj nacrt Reforme hitne medicine.

vezane vijesti

HUBOL-ov nacrt uz ostalo predviđa skraćivanje radnog tjedna zaposlenika s 40 na 32 sata, povećanje koeficijenata, beneficirani radni staž, stalnu edukaciju i otvaranje novih mogućnosti subspecijalizacija. Iz Ministarstva podsjećaju da je posljednja reforma hitne medicine provedena 2012. godine te smatraju da je sada idealan trenutak za sveobuhvatnu reorganizaciju puta pacijenta.

Naglašavaju da će se kroz izmjene Pravilnika o pružanju djelatnosti hitne medicine unaprijediti uvjete rada zdravstvenih djelatnika te podići kvaliteta pružanja hitne medicinske skrbi u cijeloj zemlji. "Ministarstvo cijeni interes i doprinos strukovnih udruga, organizacija i stručnih društava, stoga će njihovi prijedlozi biti razmotreni u okviru Radne skupine", dodali su.

Otvoreni su, kažu, za sve inicijative i prijedloge koji mogu pridonijeti atraktivnosti, učinkovitosti i održivosti djelatnosti hitne medicine, a Radna skupina već radi na njihovoj razradi. Iz MIZ-a ističu kako je od iznimne važnosti da sustav hitne medicinske službe bude organiziran tako da osigurava jednake uvjete i visoke standarde u svim dijelovima Hrvatske.

"Naša je trajna odgovornost osigurati sve potrebne resurse za učinkovito, dostupno i kvalitetno pružanje hitne medicinske pomoći", poručili su.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ANALIZA TRŽIŠTA

ANALIZA TRŽIŠTA

Veliki pad kupoprodaje nekretnina: 'Nema više kupaca s milijun eura u džepu'
BRUTALAN UDAR

BRUTALAN UDAR

Kijev gori: Rusija u ranu zoru pokrenula masovan kombinirani napad dronovima i raketama
POGINUO PILOT

POGINUO PILOT

Tursko ministarstvo otkrilo što su airtractori radili u Hrvatskoj i kako je došlo do pada

najpopularnije

Još vijesti