Ministar Piletić: Teza o nacionalizaciji mirovinske štednje je potpuno promašena

Svi oni osiguranici koji ne žele da se dio njihove štednje usmjerava u takve fondove imaju mogućnost i zaštitu kroz fond kategorije C u kojima mirovinska društva nisu obvezna imovinu, odnosno kapitaliziranu štednju osiguranika do tog iznosa od pet posto uložiti u alternativne investicijske fondove s garancijom povrata uloženog.

To nema veze s potrebama tvrtke Fortenova nego s ispunjavanjem preporuka OECD-a

Imamo mogućnost na taj način, i želimo potaknuti na višu razinu financijske pismenosti naše osiguranike u Hrvatskoj. S obzirom na to da je do sada postojeći zakonski okvir, sve nas, koji uplaćujemo u drugi mirovinski stup, sprječavao da mijenjamo mirovinska društva koja upravljaju našom imovinom, mogli smo to učiniti samo jednom godišnje, bez naknade, i to u mjesecu u kojem smo rođeni. Rekli smo da se to sada može jednom godišnje bilo kada promijeniti, kazao je Piletić.

Predložili smo i da nije obvezno ulaženje u fond kategorije C pet godina prije stjecanja uvjeta za odlazak u mirovinu s obzirom na to da su prinosi u kategorijama fondova A i B puno viši i samim time se kapitalizirana štednja svih ovih godina puno više oplemenila, veći su prinosi i samim time mogućnost da sutra imamo veće iznose mirovina, naglasio je Piletić .

Dakle, ako se takav fond pojavi, Vlada se na njega odluči ili takva jamstva ponudi neka od drugih EU članica, onda će fondovi A i B kategorije moći uložiti u njih, dodao je ministar.

Odbacio je tvrdnje da to ima veze s potrebama tvrtke Fortenova, nego s ispunjavanjem preporuka OECD-a da potičući tržište kapitala i ulaganja u vrijednosne papire ostvarujemo puno veće prinose nego što su prinosi mirovinskih društava kod ulaganja u državne obveznice kao najjednostavniji oblik ulaganja.

Dodao je da se time želi omogućilti kvalitetnije upravljanje imovinom mirovinskih društava.