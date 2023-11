Piletić najavio priznanje majčinstva, Most na nogama: 'Otvara se rupa u pravnom poretku'

Piletić je, predstavljajući Saboru izmjene i dopune zakona, pojasnio da se one donose jer je u travnju ove godine Ustavni sud donio odluku o proglašenju neustavnim 18 odredbi i dijelova odredbi Obiteljskog zakona te odredio da prestaju važiti 31. prosinca 2023. Stoga izmjene zakona trebaju stupiti na snagu do kraja godine.

Također, s ciljem otklanjanja dvojbi i potencijalnih manipulacija u primjeni jasnije je razrađena iznimka presumpcije bračnog očinstva tako da je moguće priznati dijete samo do upisa djeteta u maticu rođenih. Uz to, brisan je i pojam bliske osobe te je uređeno koje se osobe smatraju djetetu bliskim osobama. Ostvarivanje osobnih odnosa djeteta s roditeljem pod nadzorom sa sadašnjih maksimalno do godinu dana, predlaže se produžiti za još najviše pola godine ukoliko sud procjeni da je to u interesu djeteta.

Piletić je kazao i kako u slučaju saznanja o postojanju nasilja u obitelji u postupku obveznog savjetovanja provodit će se odvojeni razgovori s roditeljima te to više neće ovisiti o procjeni stručnog tima Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Prilikom donošenja odluke s kojim će roditeljem dijete stanovati o roditeljskoj skrbi i osobnim odnosima djeteta s roditeljima sud će uzeti u obzir i postojanje tvrdnji o nasilju u obitelji kao važnoj okolnosti za daljnje donošenje odluke.