Ministar Piletić obišao gradilište Centra za starije u Jakšiću

Požeško-slavonska županica Antonija Jozić dodala je kako će se s projektima koji su tijeku povećati smještajni kapaciteti za starije osobe u županiji.

Očekujemo završetak radova u srpnju 2026. godine, nakon toga slijedi uporabna dozvola i stavljanje centra u funkciju, rekao je načelnik općine Jakšić Ivica Kovačević.

Osim Centra za starije u Jakšiću gradi se Centar za starije u Pleternici, a ne treba zaboraviti ni braniteljski centar u Pakracu. Time će se kapaciteti smještaja povećati s 300 na 500 korisnika starije životne dobi, koji će moći pronaći trajni smještaj na području županije.

Ministar Piletić podsjetio je kako je u tijeku izgradnja 18 centara za starije diljem Hrvatske, od Dubrovnika do Motovuna niču novi kapaciteti s gotovo 2000 kreveta. Također će ti centri pružati izvaninstitucijske usluge za više od 4500 starijih i nemoćnih, osoba s invaliditetom te oboljelih od Alzheimerove bolesti.

Na taj smo način zaokružili prvi značajan ciklus nakon desetljeća nedovoljnih ulaganja u kapacitete ustanova socijalne skrbi. Veseli nas da centri za starije niču u malim sredinama kao što je Jakšić, rekao je.

Udrugom dijelu iduće godine u planu je novi poziv za izgradnju dodatnih centara za starije. Očekujemo da se na novom javnom pozivu ugovore dodatni smještajni kapaciteti i nove usluge, poput pomoći u kući, dostave obroka, poludnevnog i cjelodnevnog boravka koji će biti na raspolaganju starijima i osobama s invaliditetom, kaže Piletić.

