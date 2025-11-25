kod požege

Ministar Piletić obišao gradilište Centra za starije u Jakšiću

M. Šu./Hina

25.11.2025 u 01:00

Marin Piletić
Marin Piletić Izvor: Pixsell / Autor: Ivica Galovic/PIXSELL
Bionic
Reading

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić obišao je u ponedjeljak općinu Jakšić u Požeško-slavonskoj županiji, gdje se gradi Centar za starije, a riječ je o projektu vrijednom pet milijuna eura, koji će osigurati smještaj za 48 korisnika.

Očekujemo završetak radova u srpnju 2026. godine, nakon toga slijedi uporabna dozvola i stavljanje centra u funkciju, rekao je načelnik općine Jakšić Ivica Kovačević.

Požeško-slavonska županica Antonija Jozić dodala je kako će se s projektima koji su tijeku povećati smještajni kapaciteti za starije osobe u županiji.

Ministar Piletić posjetio gradilište Centra za starije u Jakšiću kraj Požege Izvor: Pixsell / Autor: Ivica Galovic/PIXSELL

vezane vijesti

Osim Centra za starije u Jakšiću gradi se Centar za starije u Pleternici, a ne treba zaboraviti ni braniteljski centar u Pakracu. Time će se kapaciteti smještaja povećati s 300 na 500 korisnika starije životne dobi, koji će moći pronaći trajni smještaj na području županije.

Ministar Piletić podsjetio je kako je u tijeku izgradnja 18 centara za starije diljem Hrvatske, od Dubrovnika do Motovuna niču novi kapaciteti s gotovo 2000 kreveta. Također će ti centri pružati izvaninstitucijske usluge za više od 4500 starijih i nemoćnih, osoba s invaliditetom te oboljelih od Alzheimerove bolesti.

Na taj smo način zaokružili prvi značajan ciklus nakon desetljeća nedovoljnih ulaganja u kapacitete ustanova socijalne skrbi. Veseli nas da centri za starije niču u malim sredinama kao što je Jakšić, rekao je.

Udrugom dijelu iduće godine u planu je novi poziv za izgradnju dodatnih centara za starije.  Očekujemo da se na novom javnom pozivu ugovore dodatni smještajni kapaciteti i nove usluge, poput pomoći u kući, dostave obroka, poludnevnog i cjelodnevnog boravka koji će biti na raspolaganju starijima i osobama s invaliditetom, kaže Piletić.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
MOĆ IZ SJENE

MOĆ IZ SJENE

Tajna operacija i šetnje s Putinom: Milijarder kojeg Trump obožava vodi skriveni rat za Moskvu
ponovno primat UN-u

ponovno primat UN-u

Gasi se kontroverzna zaklada zadužena za pomoć Gazi
droga na moru

droga na moru

U Australiji uhićen Hrvat, prvi časnik broda: Terete ga za krijumčarenje više od 500 kilograma kokaina

najpopularnije

Još vijesti