Ministar istražuje ovrhu malog Cesarea i otkriva jedan bitan propust

Ministar pravosuđa, Dražen Bošnjaković, komentirao je provođenje ovrhe nad dječakom Cesareom Avenatijem, koje se dogodilo u utorak u Splitu

'I ja sam nezadovoljan s onim što je bilo i čekam da mi dođu izvješća da vidim je li bilo kakvih grešaka u postupanju. Posebno me smeta činjenica da nije sudac bio na uredovanju i da je tu došlo do toga da je uz primjenu sile to dijete uvučeno u auto', rekao je Bošnjaković, dodavši da će ispitati sve činjenice i onda odlučiti koje će se korake dalje poduzeti, javlja N1.

Kazao je da se po sadašnjoj regulativi kaže da bi u pravilu trebao biti sudac, ali da može biti i službenik. 'Mene jako ljuti da sudac nije bio, i čekam obrazloženje, jer se znalo koliko je to osjetljiv predmet, znalo se da je to dijete od osam godina, znalo se da je javnost vrlo zainteresirana i da će puno ljudi biti tamo i mislim da je to trebalo sve drugačije organizirati', rekao je Bošnjaković.

'Ovo je jedan vrlo specifičan i kompleksan slučaj, gdje je i majka u određenoj fazi ima jednu vrstu presude. Nije bilo suradnje, ni otac nije komunicirao s djetetom. Sve će to biti vrlo teško. Pratit ćemo tu situaciju kako dalje stvari budu išle', rekao je Bošnjaković.