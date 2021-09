Ministar Fuchs otkrio detalje: Svi kreću po modelu A, no B i C su spremni, kao i Škola na Trećem. Za roditeljske sastanke i priredbe trebat će covid-potvrde

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs kazao je za Mediaservis da se razmatralo uvođenje covid-potvrda u obrazovni sustav, ali da se odustalo od toga

'Ne možete negdje odustajati od covid-potvrda, a onda ih naređivati u drugim dijelovima. Razgovarali smo i o samotestiranjima, koliko puta, koga, sve djelatnike, samo one koji nisu cijepljeni... Široko se raspravljalo, no odustali smo od covid-potvrda u ovom trenutku', kazao je za Mediaservis .

Roditelji će prilikom dolaska na roditeljske sastanke morati imati covid-potvrdu, baš kao i oni koji budu dolazili na priredbe.

Svi u škole kreću u ponedjeljak po modelu A, dakle s nastavom uživo. I dalje su tu modeli B i C ako bude potrebe za njima. Zadržana je Škola na Trećem, kao plan B u slučaju da zatreba, i prikazivat će se na HRT-u samo u prijepodnevnim satima. Vraća se i kontaktna nastava na fakultetima.

'Za one koji imaju covid-potvrde preporuka je da se eventualno grupiraju na jednu stranu da mogu imati nešto manji razmak nego inače. Ostali studenti, naravno uz poštivanje epidemioloških mjera - natrag u predavaonice i natrag u vježbaonice. Prošlu godinu morali smo proći s većinom nastave online, ali koliko god netko mislio da je to rješenje, to je nužno zlo', naglasio je ministar.