Ministar Aladrović iznenađen raspletom sastanka s ugostiteljima: Nismo to očekivali, ne bojimo se prosvjeda

'Nismo očekivali takav rasplet, ali odmah moram reći, ne bojimo se prosvjeda', komentirao je ministar rada Josip Aladrović sastanak s ugostiteljima

Ministar rada Josip Aladrović je rekao kako su danas razgovarali s više udruga poduzetnika, poslodavcima o mjerama Vlade i tome što ona može učiniti za sve one kojima je rad obustavljen, a prije svega, razmišljaju o srednjoročno i dugoročno, ali i u postpandemijskoj fazi.

Aladrović je gostujući u Dnevniku Nove TV rekao kako su išli s tri različita seta mjera.

'To je jedna mjera za očuvanje radnih mjesta koja ima fokus na radnicima i na očuvanju zaposlenosti, što od prvog dana krize čuvamo i što smo uspjeli očuvati, sad to možemo vidjeti. Drugi dio se odnosi na rješavanje kratkoročne i srednjoročne likvidnosti, tzv. COVID kredite, u iznosu od milijardu i 300 milijuna kuna i treći dio koji se odnosi na pokriće fiksnih troškova, odnosno jednog dijela fiksnih troškova za sve one kojima je rad onemogućen', rekao je.