Miletić: Sport mora biti ispred kladionica i kockanja

Potpredsjednik Mosta Marin Miletić zatražio je u petak od Vlade da otvori sportske dvorane kako bi se sportom mogli baviti i djeca, mladi i rekreativci ističući da sport mora biti ispred kladionica i kockanja

"Želim poslati jasnu poruku vladajućima - sport mora biti ispred kocke, kladionica i casina. Svjestan sam da u pandemiji svako otvaranje nosi rizik, ali svi bismo trebali biti svjesni koji su benefiti sporta po psihofizičko zdravlje naše djece i mladih", izjavio je Miletić novinarima u Saboru.

Stalno imamo situaciju nejednakih kriterija jer su trgovački centri puni ljudi, a ugostiteljima se i dalje ne dopušta otvoriti terase nego samo "coffee to go". Jasno je da se, kako se popuštaju mjere, mora prvo paziti na zdravlje, ekonomiju i obrazovanje, no treći stup društva je definitivno sport, ustvrdio je.