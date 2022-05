Milanovićev savjetnik tvrdi da nismo na pragu nove krize pa uputio kritiku ekonomskim mjerama Vlade

Jedan od posebnih savjetnika za ekonomska pitanja predsjednika Milanovića Velibor Mačkić bio je gost RTL Direkta

Kazao je i da se vrhunac inflacije očekuje u drugom kvartalu.



"Onda očekujemo postupno smanjivanje cijena i povratak u normalu. Puno je neizvjesnosti, ali terminski ugovori sugeriraju da će cijene energenata ići prema dolje. Ako promatramo nas, krajem prošle godine smo iskusili porast, pa bazni efekt je djelovao na to da rast cijena u ovoj godini nije toliko visok", kazao je Mačkić.

Na pitanje možemo li očekivati još poskupljenja, Mačkić je kazao da udari koji su se događali ne bi trebali biti značajni.

Komentirao je i treba li država napraviti porezne izmjene.

"Ima stvar koja je obilježje Vlade a to je da kontinuirano kasni. Nekada to bude dobro, nekada loše. Pratili smo u Ekonomskom savjetu, Vlade su u drugim članicama to počele raditi u kasnu jesen i zimu, ali dobro da se radi. Manje ćete pogriješiti kad prepisujete. Kasne, kasnit će i sad. Čak i ako kasne, bolje to nego da naprave pogrešku', rekao je Mačkić za RTL Direkt.