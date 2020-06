Milanović se pita koliko su konzultanti za Inu dosad zaradili, a za Orbana ima novu poruku: To ne da je nepristojno, nego van pameti!

Predsjednik Zoran Milanović u Humu na Sutli dao je izjavu za medije i komentirao današnji sastanak Savjeta za Inu s konzultantskom tvrtkom Lazard.

Odgovarajući na pitanje novinara podržava li reotkup Ine, predsjednik Zoran Milanović je rekao da je to na tragu one "da bi bilo dobro", prenosi N1.

Naglasio je više puta da sastanak s konzultantima dolazi baš u predizborno vrijeme, no njega zanima druga stvar u cijeloj priči:

"Koliko je tim zadnjim konzultantima dosad isplaćeno, to me zanima jer to je bačen novac. Taj ugovor je težak 9 milijuna eura. U redu, neki se poslovi bez konzultanata ne mogu raditi, ali vidim da se policija bavi slučajevima provjere raznih studija od po 10.000 eura i prijavljuje se za takve situacije jer su ocijenjene kao nepotrebne. Ovdje se radi o milijunima eura, zanima me jesu li to potrebni troškovi. Da se išta dogodilo mogao bih komentirati, ali ovako dva tjedna prije izbora neukusno je govoriti o tome."

Milanović je istaknuo da ga iz ruske kompanije Rosfnet nitko nije kontaktirao:

"Znam jednog čovjeka u Rosfnetu, to je najveća naftna kompanija, državna je, na čelu je prijatelj predsjednika Putina. Nisu me kontaktirali i ne znam zašto bi. Dovodilo me se u vezu s ljudima s kojima nisam imao veze ni dok sam bio u izvršnoj vlasti. Koliko znam, Rosfnetu nije ni na kraj pameti kupiti Inu, kao nijednoj drugoj velikoj kompaniji."