Horvat: Imamo dva modela za financiranje preuzimanja Ine, postoji perspektiva

Ministar gospodarstva Darko Horvat otkrio je da postoje dva modela financiranja otkupa INA-e

Govoreći o izbornom programu , naglasio je da su sve brojke, od minimalne i prosječne plaće do rodiljnih naknada, realne.

'Imali smo kontinuitet, sve su brojke u pravcu pozitivnog i sve će se to nastaviti u iduće četiri godine, ovo je ne realno nego konzervativno kad govorimo o procjenama. To nisu obećanja, to je puka realnost', zaključio je.

Podsjetio je da bismo trebali imati 12 milijardi europskog novca na raspolaganju, no koliko smo daleko od toga?

'Siguran sam da smo naučili dinamički puno brže povratiti novac, u takvoj smo inerciji, imamo ugovorene projekte, bit će sve apsorbirano', uvjerava Horvat koji tijekom rujna očekuje visoki konsenzus u Vijeću, i većinu u parlamentu da se krene s realizacijom. Smatra da se može odmah krenuti u određene aranžmane, da neki natječaju mogu krenuti u obradu i analizu.

Kaže kako su pokazali kontinuitet i u smanjivanju poreza te da će tako i nastaviti, kao i s ukidanjem neporeznih davanja. Lošu turističku sezonu nadoknadit će, kaže, rast drugih segmenata gospodarstva.

'Kojih? Industrija. Koja? Prerađivačka, drvna, metalo..Tu je velika perspektiva', kaže Horvat, a na pitanje gdje vidi obećanih 100 000 radnih mjesta, odgovara:

'Imamo sada 273 zahtjeva za nove investicije, to je 20 000 novih radnih mjesta, kada tome nadodate sumu novca koju ulažemo u istraživanje i implementaciju novih tehnologija, ovih 100 000 je zapravo konzervativna brojka', optimistično će.

Najavio je nastavak mjera za očuvanje radnih mjesta za industrije koje su pogođene, te potpore za skraćeni radni tjedan. .