Milanović: S Plenkovićem ću biti najbolji prijatelj

Predsjednički kandidat Zoran MIlanović rekao je u subotu u Ogulinu da smo zbog odnosa u HDZ-a svi u talačkoj krizi i njihovoj "Igri prijestolja", a smatra da je "politička poruka" nedolazak najviših predstavnika MORH-a i Glavnog stožera Oružanih snaga RH na imenovanje ogulinskog trga imenom generala Petra Stipetića.

Na otkrivanju ploče s imenom Trg Petra Stipetića u Ogulinu Zoran Milanović je u izjavi novinarima ustvrdio da se vlasti ne odnose prema generalu Stipetiću s poštovanjem, te da su ovom prigodom u Ogulinu trebali biti 'možda ne premijer RH, ali načelnik Glavnog stožera i ministar obrane - da'.

'To je politička poruka, jer Petar Stipetić i Ante Gotovina su naši najznačajniji, strateški zapovjednici u oslobodilačkoj akciji Oluja i baš su trebali biti ovdje, pametnijeg posla ne mogu imati i to nije lijepo', rekao je Milanović i podsjetio da je Petar Stipetić umro prije nešto više od godinu dana, a ovo je prvi trg u Hrvatskoj koji nosi njegovo ime, i to u njegovom rodnom gradu. Dodao je da na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti na Mirogoju na grobu Petra Stipetića nije vidio vijenac, 'što znači da se ministar branitelja nije pojavio'.