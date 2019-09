Samo par sati dijelilo ih od susreta: I Plenković i Milanović obišli Zagorski gospodarski sajam

Premijer Andrej Plenković cijeli dan obilazi Krapinsko-zagorsku županiju, a i bivši premijer i aktualni SDP-ov predsjednički kandidat Zoran Milanović u popodnevnim je satima navratio u Krapinu. Dvojac je samo par sati dijelilo od susreta na Zagorskom gospodarskom sajmu

' Plenković nema veze sa HDZ-om. Ja ga znam godinama i znam što je govorio o Tuđmanu i kakav je njegov stav. Družilo se to naše društvo. Josipović ga je 2010. zvao kad se vratio. Tada smo Andrej i ja dosta razgovarali o tome. I nisam jedini koji je razgovarao. Bolje mu je da šutim. Jeste li me čuli što sam rekao? Bolje mu je da ja šutim', kazao je u nedjelju Milanović.

Odmah mu je i stigao odgovor Plenkovića. 'Nisam gledao to gostovanje Zorana Milanovića. Teza da sam trebao ići u SDP, ja sam prvi put to čuo. To je laž. Mogli su pitati mene. Ja, za razliku od njega, imao sam karijeru prije nego sam se angažirao kao premijer. I to je bilo dosta respektabilno i utjecajno. Ušao sam u politiku kada sam imao dosta toga iza sebe. Čini mi se da ima kompleks poraza iz 2016. i očito, u nedostatku argumenata, plasiranjem tračeva hrani kroz par trbuhozboraca s lijeve strane, da bi ih par s desne strane meni bacalo kao kritiku', rekao je Plenković.

Iako su se i jedan i drugi danas pojavili u Krapini kako bi obišli Zagorski gospodarski sajam, od susreta ih je ipak dijelilo par sati.