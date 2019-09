Pupovac odgovorio predsjednici i HVIDRA-i: Neću ići vodom na te mlinice...

Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac gostovao je u emisiji Hrvatskog radija "Intervju tjedna" u kojoj je među ostalim, prokomentiralo različita shvaćanja svog posljednjeg istupa, točnije njegove konferencije za novinare.

Na pitanje je li sarkastičan kada to kaže, odgovara: "Ne, nisam nimalo sarkastičan i nimalo ironičan, mislim ozbiljno. Neovisno o tome kakve su orijentacije ti mogući glasovi, mislim da je to stvar jednog unutrašnjeg moralnog osjećaja kod ljudi koji ne žele da ih se povezuje s takvim povijesnim zlom i s takvim povijesnim teretom. Neovisno doista o tome tko stoji iza kojega glasa“.

'Oko čega se zapravo bije bitka za predsjedničke izbore, posebno kada je posrijedi bitka između kandidata desno od centra. Na kojim to pitanjima? Na pitanjima tko je bliži toj zlogukoj i zločinačkoj prošlosti, tko će više pljunuti na predstavnike Srba, tko će stvoriti, dodati još jedan glas više u antimanjinskoj, posebno antisrpskoj atmosferi. To vama nije dovoljan znak da se zemlja u svojoj političkoj kulturi i svojem političkom sustavu vrijednosti nalazi u situaciji u kojoj se nije nalazila ne godinama nego se nije nalazila od 1995. ili 1996.', kazao je Pupovac.

Na konstataciju da ostaje pitanje tko diktira to raspoloženje, tko vodi zemlju i tko upozorava na sve to ako to dolazi samo od Pupovca i da to znači da nitko drugi to ne prepoznaje kao problem, ali prepoznaju njega kao problem.

Pupovac je kazao da nije ništa neobično da onoga tko donosi loše vijesti nastoje kazniti zato što donosi loše vijesti.

'Kod nas u našoj zemlji, koliko god neki osporavali da to mogu reći, ali im neću to dopustiti jer ovo jeste moja zemlja i posvetio sam joj 30 godina najboljeg dijela onoga što sam kao čovjek u svojem biološkom i intelektualnom smislu mogao. U ovoj zemlji se stvara kultura da je važnije kakva je slika koju stvaramo o sebi i svojoj zemlji nego kakav je stvaran život i stvarno stanje u našoj zemlji', smatra predsjednik SDSS-a.

Međutim, na ulici sreće ljude, i muškarce i žene, koji mu pokazuju da nije sam i osjeća da ne živi u zarobljenom gradu, nego u gradu u kojem ima dovoljno slobode za različita mišljenja, za raspravu kakvo je stanje u našoj zemlji, za razliku od nekih koji bi htjeli uvesti verbalni delikt.

Na upit da komentira istup HVIDRA-e iz koje su poslali poruku da SDSS nije dobrodošao u Hrvatskoj Pupovac je kazao da neće ići vodom na te mlinice koje bi htjele da time melju brašno, bilo da su predsjednički kandidati, bilo da su predstavnici organizacija koje nisu političke, ali bi htjele krojiti politiku.

'Mogu samo kazati da u demokratskim društvima svatko ima pravo glasa i pluralizam to pretpostavlja. U demokratskim društvima zna se tko može zabraniti djelovanje političkih stranaka. U mirnodopskim uvjetima zna se koja je uloga bivših i aktivnih vojnih osoba. Kod nas u posljednjih pet-šest godina to se ne zna. Hrvatska treba mir', mišljenja je zastupniku Hrvatskom saboru

Inače, kaže da ni bih htio biti zloguk, ali da će nas takve snage samo odvući dalje od onoga što nam nudi bilo koju perspektivu.

'Kad govorim o tim snagama, mislim na različite grupacije koje žele ograničiti politički pluralizam. To su jučer radile SDP-u kad je bio na vlasti, to sada rade proeuropskom HDZ-u kada je na vlasti', istaknuo je Pupovac.

Na primjedbu da mu se i predsjednica države Kolinda Grabar Kitarović obratila pismom Pupovac je odgovorio u diplomaciji postoji pravilo da kad vam netko dva puta pošalje jedno te isto pismo, da ga onda nemate potrebe ni čitati niti na njega odgovarati.

'Prvi put kad sam poslao pismo, poslao sam ga privatno, za unutrašnju raspravu i obaviještenost predsjednice. Tko je tada predsjednici savjetovao da ona javno objavi pismo i napadne me, ja to ne znam. Samo mogu reći da ne kanim odgovarati na tu vrstu pisama. Dobro sam ga pročitao, dobro sam ga zapamtio i shvatio poruke. I razumijem ja što znači kad vam vrhovna zapovjednica Oružnih snaga šalje pismo. Meni zastupniku u Hrvatskom saboru, pripadniku nacionalne manjine. Veoma dobro znam što znači kad vam vrhovna zapovjednica Oružnih snaga šalje tu vrstu poruke' naveo je Pupovac.

Na pitanje smatra li da mu predsjednica prijeti kao što je to smatra predsjednički kandidat Zoran Milanović Pupovac je odgovorio: I ondje je mlin koji melje za funkciju predsjedničkih izbora. Ni svoj prst, a kamoli svoju nogu, u taj mlin ne kanim staviti. Neka im je sa srećom, što se izbora tiče, ali na meni političke poene neće zarađivati.

Komentirao je i predsjednika SDP-a Davora Bernardića.

'Ako Davor Bernardić očekuje da ja srušim Plenkovića i ako neki drugi očekuju da ja srušim Vučića, onda je sasvim realno očekivati da će sutra doći neki koji će tržiti da srušim Trumpa i Putina zajedno i da pride zaustavim klimatske promjene. Ja naravno cijenim tu vrstu visokog mišljenja o mojoj moći i snazi u hrvatskoj politici, pa i šire, koliko mogu shvatiti, ali ih moram razočarati', naveo je Pupovac.