'Iredentisti koji žele da zapadna Hercegovina bude dio Hrvatske su nam OK, a skače se na provokaciju u Rijeci. D'Annunzio je prvo seksist i nacionalist'

Točno stotinu godina otkako je Gabriele D'Annunzio s paravojnim postrojbama crnokošuljaša umarširao u Rijeku i potom proglasio nezavisnu državu pod nazivom Talijanska uprava za Kvarner, talijanska iredenta pokazala je da ne spava te je u orkestriranoj simboličnoj akciji isticanja zastava Kraljevine Italije obilježila nemili događaj u tom hrvatskom gradu. Njihova akcija uznemirila je duhove i u Italiji, osobito zato što se poklopila s otkrivanjem spomenika tom nacionalističkom političaru bliskom fašistima u Trstu

'Ipak, korak naprijed je to što su došli i hrvatski povjesničari, da se otvori i pogled s te strane. Podigli su i hrvatsku zastavu i intonirana je 'Lijepa naša'. Bio je to pokušaj da se o tim događajima razgovara na znanstvenoj razini. Nažalost, imamo javne provokacije koje urušavaju taj pokušaj', kaže Pavlaković.

D'Annunzio je još uvijek za Talijane veliki simbol talijanskog nacionalizma. Utječe na ulazak Italije u Prvi svjetski rat, a sa svojim jurišnicima okupirao je Rijeku prije točno 100 godina i jedan dan. Gradom je diktatorski upravljao sve do siječnja 1921. Poslije postaje nacionalnim pjesnikom fašističke Italije.

'Fašistički režim Benita Mussolinija još ga je za njegova života, a pogotovo nakon njegove smrti, vezivao uz sebe', objašnjava Pavlaković.

No postavlja se pitanje li D'Annunzio zaista bio fašist.

'On je bio nacionalist, šovinist, seksist i puno drugih stvari jer je promicao kult nasilja i sve je to problematično, ali mislim da se u medijima malo razbacujemo riječju fašist. On je odvojen od toga, ali ne treba se zbog toga pozitivno odnositi prema njemu', smatra Pavlaković.

Širi problem nacionalizma u Europi

Talijanska historiografija, napominje, želi odvojiti D'Annunzija od Mussolinija, što je možda i povijesno korektno, ali ignoriraju druge stvari. Pavlaković ističe kako je to za Talijane bilo slavno razdoblje, ali zbog toga ne smiju zanemariti da je bilo popraćeno nasiljem i žrtvama te bi trebali, napominje, promatrati stvari i s druge strane.

'Moje izlaganje je bilo s te druge strane', objašnjava.