Milanović: 'Predmet Beroš ukraden je europskim tužiteljima, ovo je maskirovka'

Ususret predsjedničkim izborima, u središnjem Dnevniku HTV-a gostovao je aktualni predsjednik, ujedno i predsjednički kandidat Zoran Milanović

Zoran Milanović potvrdio je da je znao da je njegov odabrani slogan 'Predsjednika za predsjednika' koristio još 1997. godine koristio HDZ-ov predsjednički kandidat dr. Franjo Tuđman. 'Mene čudi da to svaki predsjednik nakon prvog mandata ne koristi. To je ustvari moje pitanje, moja dilema. To nije ničije vlasništvo. U prvi mah to nismo znali. To je rezultat jedne interakcije, to je dinamičan proces. Kad se shvatilo, to je svačije', kazao je za HRT.

'Ključno je da sebe vidiš kao predsjednika', istaknuo je i dodao da njegovi izazivači to ne mogu koristiti. Istaknuo je da bi ga svatko tko vjeruje u sebe mogao koristiti. 'Ja vjerujem u sebe, svoj rad, ono što sam napravio i ono što ću još napraviti', kazao je. Izjavio je da ne bi vratio bistu Franje Tuđmana na Pantovčak. O tome, kaže, pet godina nije bilo govora. 'Inače, te biste su bile nepotpune. To je bilo - neću reći da je bilo svega, ali nije bilo nekih kojima je tu mjesto. To je za mene završena priča', ustvrdio je Milanović. 'Primorac je trebao biti Plenkovićev Trojanski konj' Dragan Primorac, predsjednički kandidat kojeg podupire HDZ, izjavio je: 'Kakav karakter trebaš imati da uzmeš Tuđmanov slogan u predizborne svrhe? Poručujem vam da će na scenu uskoro stupiti jedan bolji - mijenjamo predsjednika za novog predsjednika'. Milanović je potom upitao koji je Primorčev slogan i kazao da je on svoj već objavio. 'Neću ga komentirati. To je Titov pionir, Titov član Saveza komunista i općenito čovjek koji je trebao biti Plenkovićev Trojanski konj', rekao je Milanović i dodao da je Primorac 'politička kretatura čija je zadaća da zajedno s Plenkovićem vlada onim što u Hrvatskoj nije uspio porobiti'. 'I to je to. Nema to smisla komentirati', rekao je Milanović.

Vili Beroš izašao iz Remetinca Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL







O aferi 'Mikorskopi' Marija Selak Raspudić kazala je da je Milanović mlako reagirao u slučaju afere s bivšim ministrom zdravstva Vilijem Berošem. 'Kaže da je poduzetnik Saša Pozder, koji se sada nalazi u pritvoru, za vašu Vladu kupovao ECMO uređaje te da je kupljeno previše ECMO uređaja. Nedugo nakon toga ste smijenili tadašnjega ministra zdravstva Rajka Ostojića. Je li u toj kupovini ECMO uređaja bilo sve transparentno', upitao je Nađvinski. 'Bilo je povjerenstvo, koliko se sjećam, u ministarstvu zdravstva. Oni su tražili da se nabavi 40 ECMO aparata. To je bilo jako puno. To je bilo po meni previše, ali nisam na kraju nikada uspio dobiti za mene zadovoljavajući odgovor. Ali, neka to objasni osoba koja o tome priča. Što bi ja o tome imao za reći nakon 10 godina. Kakve to veze ima sa mnom', odgovorio je. 'EPPO radi svoj posao i svako razuman bi im trebao prepustiti taj predmet, to jest ostaviti im da ga rade i dalje. Ovo je maskirovka, taj predmet je ukraden europskim tužiteljima', ustvrdio je Milanović. Upitan koji su mu najbolji i najlošiji potezi u proteklih pet godina, Milanović nije dao konkretan odgovor. 'Ja sam na početku mandata pokušavao raditi, surađivati, ali me se odbija. Odmah na početku premijer mi je najavio tvrdu kohabitaciju. Prvog dana nakon pobjede ja ću Plenkovića nazvati da nastavimo razgovore od nacionalne sigurnosti', poručio je Milanović.

Zoran Milanović na vojnoj vježbi Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Ured predsjednika







'Ja znam što je moj posao, to je regija' Neki potencijalni kandidati za predsjednika Republike, poput Dragana Primorca, Mire Bulja i Marije Selak Raspudić, itekako su već u kampanji, navodi HRT. Bulj smatra da je Milanović ostavio Plenkovića na vlasti, da su njih dvojica vezani 'pupčanom vrpcom'. Čula su se i mišljenja nekih o 'neaktivnosti Milanovića za vrijeme ovoga mandata'. Milanović je potom upitan o kakvoj neaktivnosti se radi, a urednik i voditelj Branko Nađvinski rekao je da 'vjerojatno diplomatsku, jer nije previše putovao, jer nije previše stranih državnika dolazilo u Hrvatsku'. 'I neće previše dolaziti jer se to pretvara u farsu. Što, da putujem po srednjoj Aziji ili Bliskom istoku kao neki i da se iz toga ne izrodi nijedan posao, koji bi bar bio vrijedan dnevnica i putnih troškova. Ja znam što je moj posao, to je regija, to je ono čime se bavim. Bio je covid godinu i pol dana. Ja nisam u poziciji, niti je ijedan predsjednik u poziciji da ga svakih mjesec dana pozivaju na nekakve skupove u okviru formata Europske unije. Dakle, to je automatska loptica. Prema tome, to je neozbiljno. Ali ja malo šutim, da čujemo njih. Mislim da je to dobro. Nisam rekao da ih slušam. Neka pričaju, neka ih ljudi čuju', poručio je Milanović. 'Da nije mene ne bi se znalo što je Turudić radio' 'Inače, što se tiče moje tišine, da nema mene, sa svim mojim iskustvom, koje je akumulirano naprosto tijekom vremena i dužnosti koje sam obnašao i obnašam, a koje su uvijek posljedice nečijeg povjerenja koje sam dobio od ljudi, za razliku od drugih, pa i onih koji me prozivaju i izazivaju, što je legitimno (...) da nema mene pa ne bi svi ti ljudi, niti hrvatska javnost znali što je Turudić radio po noći, po automobilima, po zagrebačkim ulicama, nalazeći se kao predsjednik Županijskog suda s ljudima pod istragom. O tome sam ja govorio', kazao je Milanović. 'Ja nisam u potrebi da se derem, da kričim, da optužujem svakoga. To sam radio možda nekada i previše, a oni neka govore. Ljudi će vidjeti, povjerovat će ili neće. Neka objasne o kojim se to aferama radi, tko su ti ljudi, tko je za koga, ili je li itko ikoga za to tužio. Ja sam u stvari znatiželjan da čujem o čemu se radi. Ali ovu vrstu kaljuže i kavgene neću ući', rekao je.

Privođenje Vilija Beroša i Saše Pozdera Izvor: Cropix / Autor: Josip Bandic







