VIDEO Pogledajte koji je vic predsjednik Milanović ispričao studentima

„Nitko više neće ući u Europsku uniju, možda još Crna Gora, a države se obmanjuje lažnim obećanjima da će postati članice EU ne bi li se ishodili neki ustupci“, kaže Milanović i dodaje kako se od drugih očekuje da svoju vanjsku politiku podrede našim interesima, a to je obračun s Moskvom. Tako što se čini i s Gruzijom, koja ima snažan gospodarski rast zahvaljujući zemljopisnom položaju.

Pritom se nije vodilo računa o tome kako će Rusija reagirati kad joj na granicu dođu zapadne sile. Takva politika možda je i dovela do rata u Ukrajini.

Milanović presudnim smatra dio teksta koji kaže da će "članice NATO-reagirati na adekvatan način ovisno o procjeni, uključujući i vojnu silu“. To nije apsolutna garancija, ustvrdio je, to je pitanje dobre vjere, a Hrvatska se ponašala u dobroj vjeri cijelo vrijeme. Naše je vojske bilo u Poljskoj i Litvi jer su oni nervozni zbog Rusa.

„Poslat ćemo gore sve topove koje imamo, našu satniju do razine bojne. Međutim, ratno djelovanje u korist nekog trećeg!? U situaciji kad te netko izvana napadne jedno je kad je obitelj manja, a kad se to nadrobi puno je teže time upravljati“, rekao je Milanović dodavši da će se Hrvatska solidarno ponašati unutar vojnog saveza, ali do neke granice.

„Na članak 5. pozvao se SAD kad su New York avionima napali opasni klošari“, podsjetio je, a tada se SAD pozvao na članak 5. NATO-a i započeo sa saveznicama nekoliko krvavih ratova. Kritizirao je i bezuvjetnu podršku SAD-a izraelskom režimu, a ne izraelskom narodu. Ona je rezultirala današnjim oblikom terorizma nad Palestincima.

„Bijeli čovjek treba što prije shvatiti da nije centar svijeta i svima će nam biti bolje“, poručio je Milanović i ispričao stari vic: Zašto u SAD-u nikada nije bilo državnog udara - zato jer tamo nema američke ambasade. Milanović je posjetio Sveučilište Sjever na 10 obljetnicu otkako je Sabor izglasao zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku.

