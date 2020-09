Milanović: Podjela Hrvatske na regije je dezintegracija, neće biti ukidanja županija i smanjenja broja općina

U povodu Dana Varaždinske županije u utorak je održana svečana sjednica Županijske skupštine, premijer Andrej Plenković tom se prigodom među ostalim osvrnuo na izazove oporavka, a predsjednik Zoran Milanović je ocijenio kako su županije bolji oblik uprave od podjela na regije

Župan Radimir Čačić istaknuo je kako je Varaždinska županija tri godine zaredom „uvjerljivo najuspješnija županija po povlačenju europskih sredstava u segmentu energetskih obnova i per capita i u ukupnom iznosu”.

„Ono što nas očekuje je puno važnije, to je veliki projekt brze pruge Zagreb-Lepoglava-Varaždin-Čakovec, Varaždin u 45, Čakovec u 55 minuta do Zagreba. Interakcija ovog prostora sa zagrebačkom urbanom regijom i Europom i integracija, to je za nas ključno”, naglasio je župan.

Čačić je spomenuo još dva velika projekta, operacijski blok Opće bolnice Varaždin te obnovu i rekonstrukciju varaždinske Glazbene škole i pretvaranje u konzervatorij.

„Ako nastavimo ovim tempom, bit će sve u redu”, dodao je Čačić.

Plenković: Uskladiti prioritete za harmoničan pristup razvoju sjevera Hrvatske

Premijer Plenković istaknuo je napore koje je Vlada učinila u proteklom mandatu za ravnomjerni regionalni razvoj Hrvatske, pa tako i za Varaždinsku županiju.