Anušić: Nekima su male općine smiješne, vratili bi se u sustav iz Jugoslavije...Tek onda bi vidjeli nezadovoljstvo!

Osječko-baranjskog župana i potpredsjednika HDZ-a Ivana Anušića brine veliki porast broja novozaraženih koronavirusom u Hrvatskoj, ali ističe da je to posljedica otvaranja koje je ekonomski bilo nužno.

Tvrdi kako u njegovoj županiji rade sve da mladi ostanu te da najveći broj ljudi koji odlaze iz Hrvatske nije iz Slavonije.

Za najavljene intervencije u rad lokalne i regionalne samouprave, ističe da je to sasvim sigurno početak reforme.

'Evo opet primjer općine koju sam vodio 12 godina, Antunovac. Od inicijalnog proračuna 3,9 milijuna kuna, povukli smo sredstava 100 milijuna kuna. Što hoću reći? Nije problem u broju općina nego u onima koji ih vode, ako netko ne napravi nikakav pomak, mijenjajte ga na izborima', kazao je Anušić i dodaje da će reforma imati značajne efekte.

Naveo je da ćemo izgubiti više od 400 zamjenika općinskih načelnika, pedesetak zamjenika gradonačelnika i dvadesetak zamjenika župana, 20 posto predstavničkih tijela. Uštedit će se određeni novac i poručuje da je to prvi korak, a da će drugi možda biti spajanje neki općina.

'Nije samo ajmo rezat' nego što dobijamo s tim. Ja razumijem da su velikima male općine smiješne, ali uzmete li to ljudima, uzimate i zadnji razlog zašto tu ostaje, on će se preseliti u veće središte. I je li to onda što propagiraju neki navodno neovisni da se vratimo u sustav kakav smo imali u Jugoslaviji, vidjeli bi za godinu dana veliko nezadovoljstvo', procjenjuje Anušić.