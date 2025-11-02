Milanović o izboru veleposlanika: 'Pristajem na sve, kao očajna ljubavnica'

Predsjednik Zoran Milanović na upit novinara komentirao je prijepore s Vladom u vezi s imenovanjem novih veleposlanika.

'Pristajem na sve, kao očajna ljubavnica. Neka se gospoda dogovore i neka prestanu tražiti trunku u tuđem oku, a ne vide balvan u vlastitom, jedan dobar balvan od dalmatinske česmine. Jer ja sam spreman na debeli kompromis u interesu funkcioniranja službe. Recimo da ovdašnji veleposlanik koji je tu šest godina, a to je stvarno već dovoljno, ode negdje drugdje ili ne znam koji su planovi, to se mora rotirati', rekao je Milanović dodajući da 'Plenković uništava službu'. Kazao je kako se mora sjesti i dogovoriti, prenosi HRT.

'Odluka je zajednička, supotpis, a vjerodajnice potpisuje predsjednik Republike. Ne očekuju valjda da potpišem ono što donesu iz središnjice HDZ-a. To tako ne funkcionira. Pristao sam da bude četvrtina ljudi, uglavnom su iz Minsitarstva vanjskih poslova', dodao je Milanović i istaknuo kako više nema što reći na tu temu. 'Sve što je predloženo od strane HDZ-a, potpisat ću. Imam dosta dilema, ali ne prćkaj brate, moji kandidati su bolji. Sve je to tu negdje, jedino što sam ja skromniji, nisam pohlepan', kazao je Milanović. VIDEO: Koliko su visoki svjetski lideri? Od Vučića je viši samo jedan

