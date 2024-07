Milanović: 'Ne dobivamo EU novac jer nas netko voli - Koristite ga, to neće dugo trajati'

"Uzmite svaki euro, koji možete uzeti", poručio je sa svečane sjednice u povodu Dana općine Krapinske Toplice.

Dodao je kako ne treba biti pretjerano zahvalan nikome na tom novcu jer je, smatra, to nešto što nam pripada.

"Mi te peneze ne dobivamo zato jer nas netko previše voli, nego zato da bi od nas dobio ono što mu treba. To je slobodno tržište na kojem će raditi što hoće, koliko hoće a mi na to nemamo nikakvog utjecaja. To su pravila igre na koja smo pristali. Nitko nas nije prevario", zaključio je predsjednik koji je naglasio da su njegove riječi riječi upozorenja.