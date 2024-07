Milanović primio osnivačicu Teslopolisa, razgovarali o humanoidnom AI-ju

Predsjedniku Milanoviću je multimedijska umjetnica predstavila međunarodni tim Teslopolisa kao za sada jedini u svijetu koji razvoj umjetne inteligencije promatra i provodi kroz životnu filozofiju i radnu etiku Nikole Tesle.

Riječ je o globalnoj mreži znanstveno umjetničkih laboratorija za koncipiranje teslijanskih modela humanog suživota tehnologije i čovjeka. Osim što je multimedijska umjetnica, Helena Bulaja Madunić je i filmska redateljica, scenaristica, dizajnerica i producentica, autorica eksperimentalnog interaktivnog filma 'Mehaničke figure - inspirirani Teslom' 2003.

Njenu autorsku izložbu 'Nikola Tesla - Mind from the Future', koja se održala u Zagrebu i Budimpešti od 2017. do 2019. posjetilo je više od 150.000 posjetitelja.