Milanović: 'Rupčaga u proračunu, vojska skapava, a dužnosnicima veće plaće?!'

„To je osoba koja će biti u Plenkovićevim šakama, dakle, hoće li to biti Pero, Marko, Ivica, Stevo, svejedno, bit će netko čiji će zadatak biti da drži zatvorena usta i da odobrava i opravdava sve nepodopštine i grozote koje HDZ radi“, rekao je Milanović novinarima.

Upitan ima li potrebe da se, nakon što su povećane službenicima, plaće sada povećaju i dužnosnicima, pa i njemu, odgovorio je „kako bude, bude“. „Vidim da je sada neka rupčaga u proračunu, nije jasno što to je, je li to baš tako ili su neki obračuni unutar Vlade“, kazao je Milanović.

Pred izbore se treba dopasti ljudima tuđim parama

„Sad navodno nema novca, fali par stotina milijuna, fali 1, 5milijardi eura, kako je to moguće“, zapitao se predsjednik, dodavši kako ga zabrinjava da je netko svjesno išao u takvu politiku, takva obećanja prije nekoliko mjeseci znajući da će mu faliti 1, 5 milijardi eura.

„To je laganje, to je neodgovorno ponašanje (…), ali pred izbore treba se dopasti ljudima tuđim parama, a kasnije vidi kako ćeš. To je staro, loše hrvatsko ponašanje“, poručio je.

Naglasio je kako je za to da se ljude (službenike) nagradi na adekvatan način da od toga mogu normalno živjeti, ali i dodao da su dužnosnici druga kategorija ljudi.

„Kad mi netko kaže da ne može naći ministra za 3.000 eura, baš me briga“, izjavio je i dodao kako bi ministri, u pravilu, trebali biti ljudi koji su u fazi kada im je taj posao prije svega dužnost i čast prema zemlji, a onda i nekakav izvor prihoda.

„Jesam za to da se službenici plate dobro, da ih se stegne da dobro i bolje od toga rade, a koliku će plaću imati predsjednik i premijer, nevažno“, kazao je.

Sretan sam, ako je moguće da ljudi u javnom sektoru dobiju više, prije svega u prosvjeti, obrazovanju, medicinske sestre i medicinsko osoblje, izjavio je predsjednik.

Potvrdno je odgovorio na upit postoji li mogućnost da će, zbog rupe u proračunu, neki projekti biti prekinuti. „Pa kažu da će morati biti, recimo vojsci će, kažu, uzeti preko sto milijuna eura“, rekao je i dodao kako „vojska skapava kad su neke važne stvar u pitanju“.

Kupili smo dosta luksuznu robu od Francuza što će koštati. Vlada se obvezala, oni to mogu, ja to ne bih nikada napravio, pokloniti Ukrajini 66 milijuna dolara, to je transportni avion, možda i dva, koji Hrvatska nema, izjavio je Milanović.

Hakerski napadi: Nisam zabrinut, oprezan sam

„Nisam zabrinut, ali sam oprezan, jer znam kakav to problem može biti“, odgovorio je na upit o nedavnim hakerskim napadima u nizu institucija u Hrvatskoj.

Rekao je i kako nije dobio odgovor na svoj zahtjev da se tim povodom održi sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost te premijera Plenkovića prozvao da „već nekoliko godina opstruira neke elementarne državne funkcije koje su predviđene Ustavom“.

„Smisao sastanaka je da najviši nositelji vlasti povremeno, kad je važno, razgovaraju o najvećim problemima i donose nekakve odluke dogovorom, jer nadležnost je podijeljena“, kazao je predsjednik.

„To se može raditi preko posrednika, imam kontakte s ljudima iz Agencije cijelo vrijeme, ali postane u jednom trenutku čak i nastrano da tih nekoliko ljudi trče između Pantovčaka i Markova trga, to nije normalno komuniciranje“, kazao je.

„Nemam emocionalnih problema s tim, ali imamo čovjeka koji ne želi da država funkcionira kako je propisano Ustavom, jer on to može preživjeti, može kupiti, podmititi, ucijeniti, pritegnuti“, kazao je Milanović.