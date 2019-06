Milanović: Megalomanski ured na Pantovčku djeluje na psihu svih predsjednika

Predsjednički kandidat SDP-a Zoran Milanović rekao je u subotu u Supetru da će predsjednička trka biti duga i teška te da očekuje da će on kao kandidat moderne i progresivne Hrvatske ući u drugi krug. Milanović je rekao novinarima da je u Supetar došao u povodu Dana grada na poziv svojih prijatelja, kao što je bio u Brezovici na Dan antifašističke borbe. Dodao je da osluškuje bilo naroda i druži se kako bi vidio što građani kažu

Kampanja će po njegovim riječima biti duga, no to mu nije strano s obzirom da je kroz to prolazio godinama ranije. Kako je i ranije rekao, smatra da Ured predsjednika ne treba biti na Pantovčaku. 'Taj megalomanski ured djeluje na psihu svih predsjednika pa smatraju da su veći od života, to treba smjesiti u nekakav pristojan prostor. Ne kažem da je to Visoka jer ne mogu sam birati', rekao je Milanović.

SDP-ov predsjednički kandidat odbio je komentirati političke aktualnosti jer se to, objasnio od ne očekuje od predsjednika onako kako ga Ustav određuje. Bez komentara ostalo je tako novinarsko pitanje o aferi vezanoj za nekretnine ministra uprave Lovre Kuščevića. No, kazao je da će se boriti za Hrvatsku u kojoj neće biti 'lopovluka ni rođaštva'. 'To se već suhoparno zove borba protiv korupcije. To je borba protiv lopovluka, borba protiv pohlepe, onečišćenja i obeščašćenja javne službe i povjerenja u javnu službu, a to su svetinje demokracije. Kada ulaziš u kuću hrvatske demokracije ne možeš ući u kuću s macolom, razbijati i raditi raspored kako tebi odgovara nego se držati kućnog reda, a taj kućni red zove se Ustav', rekao je Milanović, prenosi N1.

"Da se neke stvari u Ustavu mogu drugačije urediti mogu, ali o tome nema smisla u kampanji govoriti jer će ispasti da to želim prilagoditi sebi, a to je najgori dojam koji možeš ostaviti, jedino gore od toga je da to misliš." Vezano za mogući odlazak premijera Andreja Plenkovića na mjesto dosadašnjeg predsjednika Europskog vijeća Donalda Tuska, Milanović je rekao da, za razliku od svojih konkurenata, navija da ljudi iz Hrvatske dobiju visoke službe u inozemstvu i međunarodnim organizacijama jer je to dobro za Hrvatsku. Posjetio je kako se HDZ ponašao kada je Vesna Pusić bila kandidatkinja za glavnu tajnicu UN-a. 'Radili su sve iz čiste ljudske zlobe i pakosti da to propadne, to možda nikada nije moglo uspjeti, ali to brate ne radiš.'