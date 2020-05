Predsjednik RH Zoran Milanović na Mirogoju je zajedno s premijerom Andrejem Plenkovićem položio vijenac na spomenik Zid boli. Polaganje vijenca na grob prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana je izbjegao. Kazao je da je proslava Dana državnosti 30. svibnja predizborni skup HDZ-a

'Nitko se zbog starog datuma nije bacao u trans, ali su ga prihvatili. Ovo je datum na koji je konstituiran prvi sabor, demokratski biran, ali još u Jugoslaviji. Sve fikcije koje smo kroz povijest živjeli, uvjeravajući sami sebe da je to kontinuitet hrvatske državnosti i prava na državu, to su ti veliki spomenici kraj puta. Današnji datum je jedan od tih spomenika no ne najvažniji i nevezan s hrvatskom državnosti', kazao je Milanović kojem je polaganje vijenca jedina protokolarna aktivnost danas.