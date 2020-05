Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat u N1 Studiju uživo govorio je o očekivanjima koje HDZ ima od predstojećih parlamentarnih izbora, ali i o odnosu koji HDZ-ova vlada ima s predsjednikom Zoranom Milanovićem.

"Postoje određene nesuglasice na razini Vlada - Pantovčak, koliko je vidljivo. Zoran Milanović se stavio u funkciju predizborne kampanje i to se vidi po retorici koja se čuje - on više brani poziciju SDP-a nego Davor Bernardić. Bernardić je zdrušno hvalo Vladu i njene poteze, a meni je to više zbunjijiće i zabrinjavajuće - zašto jedan vodeći čovjek oporbe ima toliko hvalospjeva za Vladu?", upitao je Darko Horvat.