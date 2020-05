Predsjednik Zoran Milanović prilikom obilježavanja Dana oružanih snaga komentirao je i svoju izjavu da ne zna hoće li izaći na izbore

'Kad nađete u članku da je to nečija dužnost, onda će se vjerojatno početi i kažnjavati kad netko ne izađe na izbore. Ja ljude pozivam da izađu na izbore i biraju, a ne da ponište listić. Poruke su za poručnike, ovo je ipak neka malo viša razina", dodao je.



Što se tiče parlamentarnih izbora, predsjednik je rekao da on neće izvoditi paradu i na Pantovčak pozivati svakoga tko uđe u Sabor.



"Za time nema potrebe. Treba pričekati, vidjeti kako vjetar puše, i onda dati mandat onome tko može potpisima dokazati da ima većinu", objasnio je.



Komentirajući poslovanje Ine i napise da Hrvatska svoju naftu izvozi na preradu u Mađarskoj, predsjednik je rekao da to nije posao kojim se on može baviti i da ne zna dovoljno o tome.

"Nafta koja se crpi u Hrvatskoj, ja ne mogu reći koja je rezlika da se prerađuje u Rijeci ili u Njemačkoj, dokle god riječka rafinerija radi i ima posla. To je pitanje koje nikada nije precizno ugovorno određeno, to je bilo više obećanje koje su ljudi iz Budimpešte dali, a zna se tko je to potpisivao. Zašto se ta nafta mora prerađivati u Rijeci? Možda je to dobro, ali to je odluka ljudi koji vode i uređuju i imaju vlasnički udio u nafti. Tko su ljudi koji trebaju reći je li to dobra stvar, jesu li se oni toj tvari suprotstavili ako nije dobra? To su pitanja koja morate postaviti resornom ministru i onome tko mu je šef. To su pitanja na koja svatko može dati odgovor u pet minuta", rekao je predsjednik.